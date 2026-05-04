El 90% de la población de Medellín vive sin seguros voluntarios, ¿qué hay detrás?

En Colombia, el principal desafío del sector asegurador sigue siendo la baja cultura de prevención. Según el Estudio de dimensionamiento de la demanda de seguros en Colombia, realizado por Aseguradora Solidaria al cierre de 2025, el 62% de los colombianos no cotiza ni busca información sobre pólizas.
Sin embargo, en Medellín la situación es aún más alarmante. De acuerdo con el estudio, la brecha de aseguramiento es profunda, solo el 9,2% de las personas cuenta con seguros voluntarios, lo que significa que más del 90% de la población permanece sin este tipo de protección ante imprevistos.
Puede leer: “Solo el 5% de hogares en Antioquia están asegurados contra riesgos catastróficos”: presidente de Fasecolda