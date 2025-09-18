Medellín superó a Cartagena en llegada de turistas internacionales en el 2025, ¿cuáles son las razones?

Medellín ha dado un vuelco a la historia del turismo en Colombia. Durante años, Cartagena fue el destino predilecto de los viajeros internacionales, pero en 2025 el panorama cambió.
Según las proyecciones de Growth Lab, Medellín recibirá 1.265.238 turistas internacionales, muy por encima de los 881.300 visitantes que llegarán a Cartagena.
La diferencia de casi 380.000 turistas marca un antes y un después en la competencia entre ambas ciudades. Solo Bogotá supera a Medellín en el ranking nacional de llegadas de turistas internacionales.
