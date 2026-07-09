Medellín tendrá taller y concierto gratis de música Wayuu este fin de semana con Circuitos Vivos

La música del pueblo Wayuu, el bullerengue del Caribe, el circo contemporáneo y la danza inspirada en la literatura latinoamericana harán parte de la agenda de Circuitos Vivos, una iniciativa que este fin de semana recorrerá cinco territorios del país con una programación gratuita enfocada en la circulación de las artes y el intercambio de saberes entre artistas y comunidades.
Durante el 10 y 11 de julio, el proyecto ofrecerá 10 actividades de acceso libre entre conciertos, presentaciones de teatro, danza, talleres y conversatorios en Cartagena, Cúcuta, Medellín, Pamplona y Ubaté, con la participación de artistas provenientes de Antioquia, La Guajira, Bogotá y Bucaramanga.
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La propuesta, liderada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, busca que cada encuentro vaya más allá de la presentación artística. Por eso, además de las funciones, incluye una Franja de Saberes, un espacio en el que el público puede conversar con los creadores, conocer sus procesos y acercarse a las tradiciones, memorias e identidades que inspiran sus obras.