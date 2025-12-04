Medellín le da la bienvenida a su primer agente de tránsito en silla de ruedas: esta es su historia

William Martínez Moreno se convirtió en el primer agente de tránsito en silla de ruedas en Medellín. Su llegada a la Secretaría de Movilidad marca un antes y un después en la ciudad y envía un mensaje poderoso sobre igualdad, capacidad y oportunidades reales. La incorporación del agente se dio tras un proceso formal de selección, verificación de competencias y acompañamiento de los equipos de Talento Humano, Seguridad y Salud en el Trabajo y el área operativa.

William llegó hace tres años al área administrativa de la secretaría y desde que inició siempre tuvo un sueño claro: servir a la ciudad en las vías y convertirse en un agente de tránsito. Lo que antes solo era una meta se plasmó en una realidad, reflejando lo que es la movilidad verdaderamente inclusiva.

“Estoy gratamente sorprendido de que se haya generado un proceso de inclusión real en la Secretaría de Movilidad. Pienso que las funciones de un agente de tránsito son muchas y no tengo ningún tipo de impedimento para decir que quizá me voy a limitar para ejercer alguna de ellas”, agregó el agente Moreno.