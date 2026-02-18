Medellín, la capital de las tutelas por problemas de salud: le ponen 67 todos los días a las EPS

Los problemas con los medicamentos, las demoras en las cirugías y las múltiples trabas para una cita médica mediante las EPS en Medellín hicieron que sus habitantes no se quedaran quietos y buscaran una solución mediante las acciones de tutela. Tal es así que no hay ciudad en Colombia que haya interpuesto más requerimientos por este tema.
Según Medellín Cómo Vamos, con apoyo de la Corte Constitucional, el año pasado se instauraron 24.541 acciones de este tipo por temas de salud, solo 416 menos que en 2024, cuando fueron 24.957. El pico se hace notorio cuando se miran las cantidades de estas acciones instauradas en años pasados.
En 2018 fue el año con mayor cantidad, antes de los dos últimos, con 23.787 tutelas, mientras que en los años previos y posteriores la cantidad no se acercó a los 20.000. De hecho, en 2023, se tuvieron que instaurar 17.504 acciones por temas de salud.