Hace tres años este elenco masculino ocupaba los primeros puestos del ranquin americano, pero de la cola hacia adelante. Ahora sorprende con su vertiginoso ascenso y con el respeto internacional que empieza a ganar sobre las demás naciones.

Posicionado décimo en este escalafón –además está entre los mejores 50 del mundo–, el conjunto tricolor, que dirige Guillermo Moreno Rumié, ya se entrena en Medellín para afrontar un nuevo reto en su camino de meterse en la élite de este deporte.

Este 23 de febrero, ante México, y el 26, frente a Puerto Rico, en el coliseo Iván de Bedout, en un evento nunca antes visto en Colombia, se contará con el montaje del espectáculo del cantante J Balvin y DJ Pope, cuando el combinado patrio dispute el último evento clasificatorio al Mundial.

Si bien los anfitriones ya no tienen chance de estar en el certamen que tendrá lugar en Filipinas, Japón e Indonesia este año, sí mantiene la ilusión de seguir sumando puntos que le permitan seguir entre las diez mejores selecciones que disputarán el repechaje a los Juegos Olímpicos de Londres-2024.

Para estos compromisos Colombia apostará con hombres como Braian Angola, Luis Almanza, Octavio Muñoz, Soren de Luque, Romario Roque, Michael Jackson, Cristian Arboleda, Andrés Felipe Cardona, Leyder Moreno, Andrés Ibargüen, Yildon Mendoza, Álvaro Peña, Chyse Webter y Mateo Arboleda.

Este jueves, tras su primer entrenamiento, se conocieron oficialmente las bajas de Echenique, Hansel Atencia y Tonny Trocha.

Echenique tuvo una fractura en la mano derecha que lo privará de jugar el resto de temporada con el Motor City Cruise, de Estados Unidos; el armador Atencia tiene una lesión en el tendón directo del cuádriceps derecho; mientras que el ala pívot Trocha no pudo entrar en convocatoria por solicitud de su club y tiempos de viaje.

Grandes expectativas

Pese a estas ausencias, en la Selección hay optimismo para cumplir un buen papel ante dos combinados que pelean el cupo al Mundial (clasifican 7 de este continente). “Los muchachos están motivados, sobre todo por la colaboración de J Balvin y DJ Pope. Es bonito que apoyen el talento colombiano. Queremos hacer respetar la localía, brindarle alegrías a la afición. Me he sentido acogido por todos los compañeros y entrenadores. La idea no solo es aportar, también mantenerme en este gran grupo”, comentó Mateo Arboleda, alero y armador de 23 años, quien por primera vez hace parte del combinado nacional.