Se calienta debate en Medellín por decreto que “acabaría” con Airbnb: esto dicen anfitriones y vecinos en los barrios

En varios barrios residenciales de Medellín, y en otras ciudades del país, el crecimiento de las rentas cortas dejó de ser un debate técnico para convertirse en una discusión de ciudad, con posiciones claramente divididas.
La propuesta de decreto del Gobierno Nacional para endurecer las condiciones del Registro Nacional de Turismo (RNT) y regular plataformas de alojamiento como Airbnb fue recibida, por un lado, como un respaldo largamente esperado por residentes que sienten que sus territorios han perdido tranquilidad, identidad y acceso a la vivienda, así como por hoteles que consideran que compiten en desventaja.
Pero, del otro lado, el sector de rentas cortas lanzó alertas sobre el riesgo de poner en jaque hasta 215.000 empleos, 70.149 viviendas turísticas formalmente registradas y una actividad que genera alrededor de $10,6 billones anuales para la economía colombiana.
De hecho, en Medellín, hasta octubre de 2024, estaban registradas 8.384 viviendas turísticas, en su mayoría apartamentos (69%), seguidos por casas (9%), fincas (3%) y otras modalidades (19%).
Para algunos ciudadanos que habitan sectores tradicionales de Medellín, la regulación no busca frenar el turismo, sino poner límites claros a una actividad que, aseguran, se expandió sin control durante años. “Lo que está en juego es la residencialidad de los barrios y el derecho a la vivienda”, afirmó Andrés Franco, uno de los voceros ciudadanos que ha liderado la oposición a la expansión de las rentas cortas en zonas habitacionales de la ciudad.
Según explicó, el endurecimiento de requisitos como la verificación del uso del suelo, la autorización de las copropiedades y un mayor control urbanístico permitiría frenar la expulsión de residentes locales, así como los problemas de convivencia asociados a cierto tipo de turismo. “No se trata de estigmatizar al visitante, sino de reconocer que hay dinámicas de rumba, drogas y prostitución que deterioran la calidad de vida en barrios que nunca fueron pensados para eso”, señaló.
Franco aseguró que en sectores de la capital antioqueña como Astorga, Manila, Provenza y los alrededores del Parque Lleras, el impacto de las rentas cortas ha tenido consecuencias visibles: la rotación constante de turistas reemplazó a los vecinos de siempre, los precios de los arriendos se dispararon y los comercios comenzaron a ajustar sus tarifas a una economía dolarizada. “Cuando el local no puede competir con ingresos de extranjeros, termina yéndose. Así es como se rompe el tejido social”, insistió.
El fenómeno, advirtieron los residentes, también tiene efectos en el ordenamiento urbano. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, la hotelería está restringida en zonas de baja y media mixtura; sin embargo, las rentas cortas han encontrado un vacío normativo al presentarse como “vivienda turística”. De ahí que muchos ciudadanos vean el proyecto de decreto como una oportunidad para ordenar el uso del suelo y evitar que más barrios residenciales sigan el mismo camino.