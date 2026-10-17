Colombia sufre por escasez de médicos especialistas: les va mejor en el exterior

Alguna vez quien se haya comunicado con su entidad promotora de salud (EPS) para pedir una cita con un especialista habrá escuchado la frase “no hay agenda”. O —en el mejor de los casos— que sí hay, pero la espera se cuenta por meses. Esas demoras son las causantes de la mayoría de las peticiones, quejas y reclamos (PQR) contra las entidades promotoras de salud. Y también es de los argumentos más usados para sostener que el sistema de salud es malo.
Lo cierto es que la razón de esas demoras —que en 2025 encabezaron los principales motivos de las quejas de los usuarios, con 647.160 reclamos, según la Superintendencia de Salud— va por otro lado y no porque sea culpa de las EPS o del sector en general. El siguiente dato ayuda a responder de dónde viene la causa: la última medición que existe (2023) advierte que en Colombia hay 1,5 médicos especialistas por cada 1.000 habitantes (según cifras de la Universidad El Bosque), mientras que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 3,5.
Entre tanto, datos del Banco Mundial advierten que hay (también para 2023) 2,5 médicos generales por la misma cantidad de personas.