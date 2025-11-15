x

Medicina legal aclara que son siete los menores fallecidos en bombardeo del Ejército en el Guaviare

El operativo de la Fuerza Militar estaba dirigido contra las disidencias de las Farc con presencia en Guaviare. Aquí más detalles.

  • Medicina Legal confirmó que fueron siete los menores de edad los que fallecieron en un bombardeo en el Guaviare. FOTO: Jaime Pérez. Archivo El Colombiano
    Medicina Legal confirmó que fueron siete los menores de edad los que fallecieron en un bombardeo en el Guaviare. FOTO: Jaime Pérez. Archivo El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 26 minutos
bookmark

Medicina Legal confirmó que fueron siete los menores de edad que fallecieron en un bombardeo efectuado por la Fuerza Pública en el departamento del Guaviare contra las disidencias de las Farc.

Ariel Cortés, director de ese instituto, precisó que luego de las labores de identificación que se realizaron a los 20 combatientes que fueron impactados por las bombas, se cotejó que siete se trataban de menores, cuatro de ellos mujeres y los tres restantes hombres.

“El trabajo de un equipo interdisciplinario conformado por expertos forenses de las áreas de medicina, antropología, entre otras, permitió establecer que 13 de los cuerpos corresponden a hombres, y siete a mujeres”, dijo el funcionario.

Lea más: Petro justifica la muerte de 7 menores en bombardeos en Guaviare: “Tome, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”

Espere ampliación.

