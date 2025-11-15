Medicina legal aclara que son siete los menores fallecidos en bombardeo del Ejército en el Guaviare

Medicina Legal confirmó que fueron siete los menores de edad que fallecieron en un bombardeo efectuado por la Fuerza Pública en el departamento del Guaviare contra las disidencias de las Farc.

Ariel Cortés, director de ese instituto, precisó que luego de las labores de identificación que se realizaron a los 20 combatientes que fueron impactados por las bombas, se cotejó que siete se trataban de menores, cuatro de ellos mujeres y los tres restantes hombres.

“El trabajo de un equipo interdisciplinario conformado por expertos forenses de las áreas de medicina, antropología, entre otras, permitió establecer que 13 de los cuerpos corresponden a hombres, y siete a mujeres”, dijo el funcionario.

