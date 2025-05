Una familia holandesa lo adoptó hace 30 años en un hospital de Medellín y ahora regresó convertido en médico

Enrique siempre supo que los médicos le habían salvado la vida, no solo tratándole su enfermedad sino cuidándolo cuando se quedó solo. Entonces quiso convertirse en uno de esos superhéroes.

“Me quedé aquí durante cuatro meses y me salvaron la vida, luego fui adoptado y me llevaron a Holanda a mis 4 años. Mis padres holandeses me contaron mi historia de que, si no hubiera sido tratado en este hospital, me hubiese muerto, así que tenía un propósito, quería convertirme en médico para ayudar a los niños. Y estudié mucho, solo tenía un objetivo en la vida y resultó. Soy radiólogo pediátrico”, contó Enrique Havinga.

Hace un par de años, Enrique apareció en un par de medios de comunicación porque quería conocer a su madre biológica y saber más sobre su proceso de adopción. “Yo quiero hacer algo en retorno para la gente y por eso estudié medicina y ser especialista por los niños. Sueño con ir a Colombia también para ayudar a la gente como médico”, dijo en ese entonces.