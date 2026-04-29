Solo tres grandes medios impresos del país reportaron ganancias en 2025; EL COLOMBIANO es uno de ellos

Las cifras revelan que los medios de comunicación en Colombia atraviesan uno de los momentos financieros más complejos de los últimos años. De hecho, solo tres de los grandes medios que conservan su periódico impreso cerraron con ganancias. La mayor parte tuvo saldos en rojo. De acuerdo con los expertos, las pérdidas financieras en los medios de comunicación obedecen a los coletazos del golpe de la pandemia de covid-19, pero también a un cambio del modelo de negocio provocado por la irrupción de plataformas digitales. Esto ha transformado los hábitos de consumo, fragmentado las audiencias y favorecido contenidos personalizados, golpeando las ganancias en especial para los medios que dependen en mayor medida de sus versiones impresas.

¿Cómo les va a los medios impresos en medio de la transformación?

El segmento impreso, históricamente clave en la industria, refleja tanto señales de recuperación como de fragilidad. Algunos medios lograron revertir pérdidas, EL COLOMBIANO, por ejemplo, reportó ganancias por $303 millones tras recuperarse de un saldo en rojo en 2024. La República, especializado en economía, también mostró una mejora al registrar utilidades por $869 millones frente a pérdidas previas de $498,2 millones. Consulte: Bancos en Colombia ganan $1,7 billones a febrero de 2026: solo cuatro entidades reportan pérdidas Por su parte, El Nuevo Siglo evidencia estabilidad moderada, con ganancias que crecieron de $151 millones a $264,1 millones. Mientras que Vanguardia de Santander tuvo pérdidas por $1.079 millones.

Las mayores pérdidas

El Tiempo registró las pérdidas más cuantiosas de 15 medios analizados (entre los que son impresos y los que no). El tradicional periódico tuvo un saldo negativo de $37.307 millones. Diferente al comportamiento de los demás medios, su balance empeoró con respecto al año pasado, cuando la cifra en rojo alcanzó $29.196 millones. Le sigue El Espectador, que pasó de tener una pérdida de $22.758 millones en 2024 a una de $22.038 millones en 2025, solo una leve reducción.

Incluso, otros como el mencionado Vanguardia, medio regional de Santander, retrocedieron a números negativos (-$1.079 millones) tras haber dado ganancias en 2024. En el caso de Semana, que conserva una revista, reportó $7.430 millones en pérdidas. Estas siguen siendo similares a las de $8.646 millones que mostró en 2024.

¿Cómo le fue a la televisión?

Las ganancias más jugosas se vieron en los canales de televisión. Caracol Televisión cerró con una utilidad de $10.664 millones. Sin embargo, se redujo un 22% en comparación con los $13.685,8 de 2024. Por su parte, RCN Televisión continúa en números rojos, pero redujo sus pérdidas de $32.726,9 millones a $14.332,6 millones. Entre tanto, el canal regional Teleantioquia registraba un saldo en rojo de $2.327 millones a corte de noviembre de 2025.

Un cambio en el modelos de negocio

Para Harvey Murcia, director de la escuela de Comunicación del Politécnico Grancolombiano, el principal factor detrás de esta crisis es la transformación del modelo de negocio. “Este ha cambiado por la llegada de nuevas plataformas digitales que permiten a las audiencias conectarse de una manera distinta con la realidad”, señala. Según el experto, la irrupción de plataformas OTT (servicios que distribuyen contenido audiovisual) ha modificado radicalmente los hábitos de consumo.

Murcia advierte que antes de 2010 el ecosistema en Colombia era más concentrado, mientras que hoy existe una fragmentación de audiencias que obliga a los medios a segmentar y personalizar sus contenidos. “Ahora se puede identificar qué le gusta a cada audiencia y ofrecer contenido casi a la medida”, agrega.

Los periódico sobreviven

A pesar del entorno adverso, los medios impresos no han desaparecido. Su supervivencia se explica, en gran parte, por una base de lectores mayores de 40 años que mantienen el hábito de lectura tradicional. Entérese: Hollman Morris vuelve a ser investigado por presunto acoso sexual a la periodista María Antonia García “Los impresos sobreviven porque hay un público que creció con ese formato”, afirma Murcia. No obstante, advierte que las nuevas generaciones consumen información principalmente en redes sociales y en formatos audiovisuales de corta duración. Este cambio implica un reto estructural: los medios deben atraer audiencias jóvenes sin perder su base tradicional. Algunos han reducido la frecuencia de sus ediciones impresas, mientras otros apuestan por modelos híbridos.

¿Dónde está la oportunidad de negocio para los medios?

El experto plantea que la clave no está solo en migrar contenidos al entorno digital, sino en comprender a profundidad a las audiencias: sus intereses, tiempos de consumo y disposición de pago. Además, identifica una oportunidad en el fortalecimiento del periodismo en vivo y en territorio. “Los medios deben volver a los directos, a las calles, a las regiones. Ahí hay un diferencial que no está en las plataformas digitales”, sostiene. Este enfoque permitiría a los medios ofrecer contenido único basado en la riqueza cultural y social del país, diferenciándose de la información estandarizada que circula en redes.

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