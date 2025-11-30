x

9.000 personas meditaron en La Macarena durante el MED

La jornada hizo parte de MED (Meditar, Elevar, Despertar), un evento que busca que la gente haga una pausa para la calma.

  • Vestidas de blanco, las personas estuvieron durante varias horas en la Macarena. FOTO Camilo Suárez.
  • J Balvin estuvo presente en el MED tras su concierto en Medellín. FOTO Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 1 hora
Silencio, pausa, calma. ¿Será posible lograrlo con una multitud de cerca de 9.000 personas en un espacio como el Centro de Eventos La Macarena? Sí lo fue. Eran las 5:45 de la tarde y bajo la guía de Manuela Mejía y el doctor Jorge Carvajal, pionero de la sintergética, los asistentes, de blanco, cerraron sus ojos y se dejaron guiar, porque la meditación no es complicada, no debe serlo y porque los mitos que han acompañado está práctica durante siglos había que desecharlos. Pero, ¿cómo comenzó el evento?

Así fue el festival de reguetón y trap que armó J Balvin en el Atanasio

Motivación ante todo

J Balvin estuvo presente en el MED tras su concierto en Medellín. FOTO Claudia Arango Holguín
J Balvin estuvo presente en el MED tras su concierto en Medellín. FOTO Claudia Arango Holguín

La jornada comenzó con J Balvin. Tras su concierto en Medellín, de siete horas y con 26 invitados, llegó a La Macarena a hablar de salud mental, uno de los temas que ha priorizado en su carrera desde hace varios años cuando fue diagnosticado con ansiedad y depresión. Él está medicado desde hace 15 años. “Por eso quise hablar de la salud mental a nombre de todos los que se esconden en el dolor y eso ha sido una bendición en mi carrera”, dijo a los asistentes a La Macarena quienes le respondieron ovacionándolo.

Balvin concluyó que hoy es un hombre más conectado con su ser, “más desapegado a lo que antes me volaba la cabeza. Hoy soy padre de familia, me conecto con mi hijo, con la gente que amo y estoy rodeado de amor”.

Tras Balvin siguieron los testimonios de Yesenia Noreña, del programa Parceros, de la Alcaldía de Medellín; de Jke, de 4Eskuela; de Natalia Ponce de León, del psiquiatra Pablo Gómez y de Aldo Cívico, investigador en liderazgo consciente.

Frases como: “Uno odia en un segundo, pero perdonar puede durar toda una vida”, dicha por Natalia Ponce o “meditar no es poner la mente en blanco sino poner atención en algo”, del doctor Gómez, calaron en los asistentes. También llegó un saludo de Juan Pablo Raba, quien no pudo estar presente, pero envió un mensaje sobre la importancia de la meditación.

Así funciona Alerta Rosa, la nueva app paisa que busca proteger a las mujeres en casos de violencia

En medio de todo esto aparecían mensajes en las pantallas recordándoles a los asistentes las líneas de apoyo gratuitas de la ciudad que trabajan la salud mental: los Escuchaderos de la alcaldía, la línea amiga saludable 604 4444448 o la red de amor, cuidado y salud mental de Comfama en la línea 604 3607080.

Siguió una práctica de yoga rápida con Juliana Saldarriaga, Cristina Mejía y Radhi Yoga. Un momento único de demostración de lo que es y genera una práctica como el yoga. Se unió después Piti Parra con otra práctica de reconexión con la mente.

Llegó la hora de la meditación

”Esta comprobado que 200 personas meditando transforman la energía del ambiente, ahora imaginen lo que suceda hoy” , dijo la presentadora del evento, Claudia Bahamón.

Manuela Mejía comenzó con la música, al lado de Juancho Valencia que acompañó toda la jornada y el doctor Carvajal inició la guía. Primero, con un reconocimiento del corazón y del ADN que nos acompaña desde que nacemos y nos interconecta. Después siguió una guía con las manos en posición de oración y el recorrido de partes del cuerpo tan importantes y vitales para la energía como la garganta y la cabeza. El mensaje del doctor Carvajal estuvo enfocado en generar conexión y punto de encuentro desde la paz, la serenidad y el perdón. Y finalmente un mensaje de agradecimiento por la vida, por quienes nos acompañan, al territorio que habitamos. “Gracias a la vida, gracias al amor” cantaron al unísono todos los asistentes a la Macarena. El famoso cántico de ohmm cerró una jornada única que terminó con un minuto en silencio, tan necesario en momento de tanto ruido como estos y un gran aplauso por el momento único que se evidenció en La Macarena.

