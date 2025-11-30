9.000 personas meditaron en La Macarena durante el MED

Silencio, pausa, calma. ¿Será posible lograrlo con una multitud de cerca de 9.000 personas en un espacio como el Centro de Eventos La Macarena? Sí lo fue. Eran las 5:45 de la tarde y bajo la guía de Manuela Mejía y el doctor Jorge Carvajal, pionero de la sintergética, los asistentes, de blanco, cerraron sus ojos y se dejaron guiar, porque la meditación no es complicada, no debe serlo y porque los mitos que han acompañado está práctica durante siglos había que desecharlos. Pero, ¿cómo comenzó el evento?
Siga leyendo: Así fue el festival de reguetón y trap que armó J Balvin en el Atanasio