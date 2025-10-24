Adecco ofrecerá más de 4.000 empleos en su primera feria virtual nacional, ¿cómo participar?

Durante dos días, Adecco Colombia llevará a cabo un evento al que denominó la Mega Feria Virtual del Empleo, el cual será gratuito y busca conectar a quienes están en búsqueda de trabajo. La Feria ofrecerá más de 4.343 vacantes activas en todo el país y será se transmitirá en vivo por el canal oficial de YouTube de Adecco, con franjas horarias regionales entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m.
Las oportunidades laborales están distribuidas en las cinco principales regiones del país —Centro, Valle del Cauca, Eje Cafetero, Costa y Antioquia. Con opciones en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Pereira y Manizales.
