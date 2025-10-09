Embajador de Francia estuvo en Apartadó y prometió construir megacolegio con Puerto Antioquia

El Embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, realizó una visita esta semana al municipio de Apartadó, en la región del Urabá antioqueño. La jornada se enmarcó dentro de la ruta de internacionalización del territorio y tuvo como objetivo “fortalecer la cooperación y promover el desarrollo sostenible de la zona”. Como resultado de su visita, el embajador anunció una millonaria inversión destinada a la educación en el corregimiento de Puerto Girón. Puede leer: Canotaje ancestral en Puerto Girón: tradición, cultura y competencia en Urabá El anuncio central fue la inversión de tres millones de euros para la construcción del primer megacolegio en el Urabá antioqueño. Específicamente, se trata de la Institución Etnoeducativa de Puerto Girón. Se espera que esta obra beneficie directamente a más de 500 niños y jóvenes de esta comunidad, que se compone en su mayoría por afrocolombianos.

La necesidad de la institución es urgente, ya que, actualmente, los estudiantes deben recorrer hasta una hora a pie para llegar al casco urbano y acceder a la educación. El alcalde de Apartadó, Adolfo Romero, confirmó que la construcción de la institución beneficiará a los habitantes de las veredas El Diamante, Punto Rojo y San Pablo.

Alianza entre Puerto Antioquia y la Embajada de Francia

La iniciativa es financiada por Puerto Antioquia y cuenta con el acompañamiento de la Embajada de Francia. El diplomático francés, Sylvain Itté, manifestó su disposición al asegurar: “Si podemos ayudar a crear estos lazos entre municipios colombianos y franceses, principalmente de Puerto Antioquia, naturalmente estaremos a disposición y apoyaremos en todo lo posible”. Esta visita se concretó como respuesta a un viaje que el alcalde Adolfo Romero Benítez había realizado previamente a Francia, buscando concretar este y otros proyectos. Durante la visita, el embajador Itté y la comitiva, que incluyó a representantes de Asointermedias, recorrieron Puerto Girón y las instalaciones de Puerto Antioquia. Además del tema educativo, se abordaron otros puntos estratégicos para el desarrollo regional: la viabilidad del malecón turístico de Puerto Girón para dinamizar el turismo local, y la promoción de la formación en idiomas extranjeros, con énfasis en inglés y francés, para ampliar las oportunidades educativas y laborales de los jóvenes.



Puede leer: La riqueza natural de Urabá: red de ríos que alimentan un mar dulce

El alcalde Romero destacó que la presencia del Embajador Itté subraya la importancia de fortalecer los lazos de cooperación internacional, impulsando así la educación, el turismo y las oportunidades para sus comunidades. El mandatario agradeció a la Embajada de Francia por “creer en el potencial transformador de nuestro territorio”, considerando que lo que antes era un sueño para los padres y niños de Puerto Girón, “se hace realidad”. La visita culminó con la entrega de un reconocimiento en nota de estilo al embajador.

