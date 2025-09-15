Controversia por megaproyecto de lujo que busca transformar uno de los lugares más sagrados y venerados del mundo

El Monte Sinaí, también conocido como Jabal Musa, ha sido durante siglos uno de los lugares más sagrados de Egipto y del mundo. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un espacio central en las tradiciones del judaísmo, el cristianismo y el islam, pues, según la Biblia y el Corán, fue allí donde Moisés recibió las Tablas de la Ley.
Ahora, este territorio, destino de peregrinación constante, está siendo transformado en un ambicioso plan megaturístico de lujo del gobierno egipcio.
Se trata del Proyecto de la Gran Transfiguración, una iniciativa estatal de desarrollo a gran escala que busca transformar el Sinaí en un destino turístico internacional capaz de atraer tanto a peregrinos como a viajeros de lujo.