Ni Aguerre ni Ospina: ¿quién es el mejor arquero en Colombia? Esto dice un estudio

El debate sobre quién es el mejor arquero del fútbol colombiano suele generar pasiones. Hinchas, técnicos y analistas defienden nombres como David Ospina, Andrés Mosquera Marmolejo o Washington Aguerre, aún cuando en ocasiones sus actuaciones no son tan limpias. Sin embargo, no es suficiente solo con mantener el arquero en cero... Para ser el mejor se necesita un poco más, y el estudio lo revela. El fútbol moderno también habla a través de cifras y datos, que servirán para dar un giro a la discusión. Mediante gráficas y métricas extraídas de SofaScore, se concluyó que el protagonista actual no es uno de los históricos sino un guardameta que hoy pide a gritos un lugar privilegiado: Jorge Soto. Le contamos qué dicen los números y cómo se sustenta su ventaja sobre los demás arqueros del FPC.

Desde hace varios meses, Soto ha ido consolidándose como la primera opción bajo los tres palos en América de Cali. El análisis que fue publicado por César Fletcher en X y basado en datos públicos de SofaScore, evalúa atributos imprescindibles de un arquero: SAV (salvadas), ANT (anticipación), TAC (táctica), BAL (distribución del balón) y AER (juego aéreo). Al comparar sus promedios con los de sus colegas porteros de la liga, Soto sale en verde, es decir, por encima del promedio, en todos esos parámetros.

Cuando se confrontan los números, la supremacía sobresale. Frente a otros cuatro arqueros de equipos que disputan actualmente los puestos de reclasificación, ninguno logra superar su rendimiento global. Frente a Washington Aguerre, arquero del Independiente Medellín, gana en los cinco atributos. Ante Cristopher Fiermarín, del Deportes Tolima, gana en cuatro y solo pierde en distribución del balón BAL. Frente al propio David Ospina, pierde en BAL y en táctica, pero se impone en los otros 3 aspectos. Finalmente contra Marmolejo, que se destacó enormemente en el primer semestre y salió campeón, solo pierde en salvadas, pero lo supera en los otros puntos.

Este análisis arroja una conclusión contundente. En 16 de 20 indicadores, tomando en cuenta esos cinco atributos contra los cuatro arqueros rivales, Soto resulta ganador. Únicamente en promedio es superado por el guardameta de Atlético Nacional, David Ospina.

Jorge Soto y sus palmares

El pereirano, de 32 años y de 1,88 m de estatura, defiende el arco de América de Cali desde el 2023; club al que llegó con la expectativa de convertirse en titular. El debut de Soto no fue en su tierra, sino con el Midland en Argentina en el año 2014. En 2015 regresó a Colombia con el Deportivo Pasto, pero un año después fue transferido a Universitario de Panamá hasta el 2017. Durante un año estuvo en Llaneros, luego Leones y Envigado. En Jaguares estuvo dos años, previo a ser arquero de los diablos rojos.

El 2025, definitivamente ha sido el año de Soto y las estadísticas lo respaldan. Según registros de partidos de la Liga BetPlay, en el primer semestre Soto solo recibió 5 goles y pudo sacar el arco en cero en nueve ocasiones. En el segundo semestre, donde el América pudo avanzar más, ha recibido 12 goles y ha sacado el arco invicto en cuatro ocasiones.

Recientemente Soto fue protagonista de una de las atajadas monumentales de la Liga. Frente al DIM por la fecha tres de los cuadrangulares semifinales, Soto realizó una doble atajada al goleador de la Liga, Francisco Fydriszewski, y un rebote de Brayan León que era casi imposible de atajar.