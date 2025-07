Estas son las mejores carátulas de la historia del rock que se exponen en Medellín

Otro de los grandes artistas del siglo XX que también se desempeñaron en esta parte de la industria fue el padre del Pop Art, Andy Warhol . Esto se da a finales de la década de los sesenta cuando, según el cofundador de Muro, se dio la gran explosión de carátulas artísticas. El artista plástico estadounidense diseñó la portada de The Velvet Underground & Nico , el primer álbum de la banda neoyorquina The Velvet Underground, el cual se lanzó en 1967. Este trabajo ocupa la undécima posición en el ranking de Rolling Stone .

Además de artistas, las carátulas también se convirtieron en un espacio donde algunos de los fotógrafos más célebres del siglo XX pudieron demostrar su talento. Annie Leibovitz, considerada una de las fotógrafas más influyentes de nuestro tiempo, fue la encargada de capturar las imágenes que aparecen en las portadas de Born in the U.S.A. de Bruce Springsteen (42) y She’s So Unusual de Cyndi Lauper (9), solo por mencionar algunas colaboraciones. Fotografías de Richard Avedon y Robert Mapplethorpe también hacen parte de las portadas de reconocidos artistas como Simon and Garfunkel y Patti Smith, respectivamente.

El crecimiento de este arte fue tan grande que hasta se crearon empresas de diseño dedicadas exclusivamente a crear carátulas. Una de las más conocidas es la británica Hipgnosis, la cual estuvo detrás del diseño de los álbumes de Pink Floyd, incluido el de The Dark Side of the Moon, considerado por Rolling Stone como la cuarta mejor portada de todos los tiempos. Este colectivo de diseñadores también trabajó con Led Zeppelin, Genesis, AC/DC y Black Sabbath.