Estos son los mejores colegios de Antioquia en las pruebas Saber 11 de 2025

Una de las principales referencias para medir la calidad educativa en Antioquia son los resultados de las pruebas Saber 11, que cada año presentan los estudiantes de grado once. No sorprende, entonces, que los colegios del departamento busquen destacar con los puntajes más altos.
El Icfes dio a conocer los resultados correspondientes a 2025, y con ello, la firma especializada Milton Ochoa publicó su tradicional informe ponderado, en el que se promedian las cinco áreas evaluadas —Matemáticas, Lectura Crítica, Ciencias Naturales, Sociales e Inglés—. El puntaje máximo posible es de 500, resultado de un cálculo que da mayor peso a las cuatro primeras competencias.