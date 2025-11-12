Estos son los mejores colegios de Antioquia en las pruebas Saber 11 de 2025

Una de las principales referencias para medir la calidad educativa en Antioquia son los resultados de las pruebas Saber 11, que cada año presentan los estudiantes de grado once. No sorprende, entonces, que los colegios del departamento busquen destacar con los puntajes más altos. El Icfes dio a conocer los resultados correspondientes a 2025, y con ello, la firma especializada Milton Ochoa publicó su tradicional informe ponderado, en el que se promedian las cinco áreas evaluadas —Matemáticas, Lectura Crítica, Ciencias Naturales, Sociales e Inglés—. El puntaje máximo posible es de 500, resultado de un cálculo que da mayor peso a las cuatro primeras competencias.

De esta manera, los resultados de las pruebas Saber 11 de este año revelan que el promedio nacional en las instituciones de calendario A fue de 261 puntos sobre 500 posibles, mientras que en calendario B el promedio llegó a 319 puntos, manteniéndose casi igual a los de 2024 y 2023. Aunque a primera vista los resultados puedan parecer bajos, históricamente —desde que se aplica el sistema actual de evaluación— los puntajes han oscilado entre los 250 y 260 puntos, con un pico en 2016, cuando el promedio nacional alcanzó 264.

Los colegios del departamento destacaron en esta edición de las pruebas. FOTO: Camilo Suárez.

En el caso de Antioquia, los resultados destacan a instituciones del Oriente y del Valle de Aburrá, que se consolidaron entre las de mejor desempeño del país. Cabe aclarar que este no es un ranking oficial de los "mejores colegios", ya que el Icfes no realiza clasificaciones de este tipo, pero sí constituye un referente objetivo del desempeño académico en las pruebas Saber 11.

Los mejores colegios del calendario A en el departamento

Para el caso de las instituciones de Calendario A, el mayor puntaje lo obtuvo el Colegio San José de Las Vegas, del municipio de Retiro, con 360 puntos, el más alto del departamento. Con la misma puntuación aparece el Colegio Corazonista, de Medellín, seguido por el Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, de Rionegro (357), el Colegio de la Compañía de María, también en Medellín (357), y el Colegio Campestre Horizontes, de Rionegro (357). Completan el listado de los más destacados del departamento: -Colegio Fontán (Envigado, 355) -Comunidad Colegio Jesús María (Medellín, 355) -Colegio San Ignacio de Loyola (Medellín, 353) -Colegio Londres (Sabaneta, 349) -Instituto Jorge Robledo (Medellín, 345) Entre los colegios públicos, la mejor institución fue la IE Técnico Industrial Santiago de Arma, de Rionegro, con 327 puntos, seguida por la Normal Superior María Auxiliadora (Copacabana, 324) y la IE Sor Juana Inés de la Cruz (Medellín, 323).

Estos fueron los mejores en calendario B en Antioquia

En el calendario B, que agrupa principalmente colegios bilingües o con currículos internacionales, el mejor desempeño de Antioquia lo obtuvo el Colegio Leonardo Da Vinci, de Envigado, con 350 puntos, ubicándose además entre los 40 primeros del país. Le siguen: -Colegio Pinares Altoverde (Medellín, 347) -Colegio Theodoro Hertzl (Envigado, 344) -Colegio Montessori – Medellín (338) -Aspaen Gimnasio Los Alcázares (Sabaneta, 337) -Corporación Colegio Cumbres (Envigado, 336) -Colegio Monteluna (Rionegro, 333) -Colegio Canadiense (La Estrella, 316) -El Nuevo Colegio (The New School) (Medellín, 271) -Colegio Hontanares (Envigado, 265). Estas instituciones mantienen al departamento como una de las regiones con más presencia en el listado nacional de colegios destacados de calendario B, junto con Bogotá y Cali.

Colegios públicos: los mejores de Antioquia en Saber 11

Las instituciones oficiales también hacen parte de este análisis en el que resaltaron las siguientes: -Institución Educativa Técnico Industrial Santiago de Arma (Rionegro) – 327 -Normal Superior María Auxiliadora (Copacabana) – 324 -IE Sor Juana Inés de la Cruz (Medellín) – 323 -IE Presbítero Bernardo Montoya (Itagüí) – 322 -IE Juan María Céspedes (Medellín) – 321 -IE Concejo Municipal de Sabaneta (Sabaneta) – 318 -IE Santa Catalina de Siena (Medellín) – 316 -IE Rafael Uribe Uribe (Envigado) – 315 -IE Juan María Céspedes (Medellín) – 314 -IE José María Bernal (Medellín) – 312 Estas instituciones públicas demostraron avances significativos en las pruebas de Estado, en especial aquellas que implementan estrategias de bilingüismo y acompañamiento académico.

Una mejora en los resultados del departamento