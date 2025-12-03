Rosalía, Lady Gaga y Bad Bunny derrocaron a Beyoncé y a Taylor Swirf en la lista de Rolling Stone

Comenzamos la época en la que los diarios y las revistas publican las listas de lo más celebrado del año. La revista Rolling Stone le entregó a sus audiencias los discos que dejaron huella, al menor para un grupo de sus colaboradores. La lista la encabeza Bad Bunny con Debí Tirar Más Fotos, el trabajo que llevó al boricua a otro nivel de celebridad. En el segundo puesto aparece Mayhem, de Lady Gaga, una de las diosas del pop, que sabe reciclarse cada cierto tiempo. Y el bronce le correspondió a Lux, el casi recién estrenado disco de Rosalía. Muchos lectores y comentaristas señalaron su asombro de que en los diez primeros puestos de la lista no aparezca The Life of a Showgirl, de la multimillonaria Taylor Swift.

Comencemos de abajo hacia arriba. Publicado el 7 de noviembre, Lux es el cuarto álbum de estudio de Rosalía. “Lux suena como ninguna otra en la música actual. Su irreverencia es lo que hace que el álbum sea tan impactante: bebe de los grandes, pero se inclina por Mozart con energía de villano, Bach con un porro en la boca”, se lee en la publicación de la revista. Además de su talento, Rosalía ha sabido surfear en las olas de los gustos de la generación a la que pertenece, sin por ello dejar de imprimirle un sello personal a sus trabajos.