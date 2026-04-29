Trabajadores eligieron: Estas son las empresas con mejor ambiente laboral en 2026, ¿está la suya?

La plataforma de empleo Computrabajo publicó los resultados de los Best Workplaces 2026, un ranking que reconoce a las mejores empresas para trabajar en Colombia, basado en la experiencia real de colaboradores, excolaboradores y candidatos.

En esta novena edición, el listado se construyó a partir de más de 575.000 valoraciones registradas durante 2025 en la plataforma, en las que los usuarios evaluaron aspectos clave como ambiente laboral, liderazgo, salario, prestaciones y oportunidades de crecimiento profesional. En total, participaron más de 48.000 empresas en el país.

“Los premios se otorgan a partir de las valoraciones de colaboradores, excolaboradores y candidatos sobre aspectos como ambiente laboral, liderazgo, salario, prestaciones y oportunidades de crecimiento”, detalló el informe.

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