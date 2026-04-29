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Trabajadores eligieron: Estas son las empresas con mejor ambiente laboral en 2026, ¿está la suya?

El ranking de Computrabajo se construyó con más de 575.000 valoraciones de empleados y ex empleados en todo el país.

  • Ranking 2026 de Computrabajo posiciona a empresas como Manpower, Emtelco y Davivienda entre las mejor calificadas por sus propios trabajadores. FOTO: FREEPIK
    Ranking 2026 de Computrabajo posiciona a empresas como Manpower, Emtelco y Davivienda entre las mejor calificadas por sus propios trabajadores. FOTO: FREEPIK
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 14 minutos
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La plataforma de empleo Computrabajo publicó los resultados de los Best Workplaces 2026, un ranking que reconoce a las mejores empresas para trabajar en Colombia, basado en la experiencia real de colaboradores, excolaboradores y candidatos.

En esta novena edición, el listado se construyó a partir de más de 575.000 valoraciones registradas durante 2025 en la plataforma, en las que los usuarios evaluaron aspectos clave como ambiente laboral, liderazgo, salario, prestaciones y oportunidades de crecimiento profesional. En total, participaron más de 48.000 empresas en el país.

Los premios se otorgan a partir de las valoraciones de colaboradores, excolaboradores y candidatos sobre aspectos como ambiente laboral, liderazgo, salario, prestaciones y oportunidades de crecimiento”, detalló el informe.

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¿Qué valoran hoy día los trabajadores?

Más allá de los discursos corporativos, el ranking refleja lo que realmente pesa en la decisión de cambiar o permanecer en un empleo: condiciones laborales, posibilidades de desarrollo y calidad del liderazgo. Según Computrabajo, este reconocimiento también busca incentivar a las organizaciones a fortalecer su estrategia de employer branding y mejorar sus prácticas de recursos humanos.

Las opiniones de los trabajadores se han convertido en un factor clave para la movilidad laboral, ya que reflejan de manera directa las fortalezas y áreas de mejora de las empresas”, señaló Computrabajo.

Top 10: las mejores empresas para trabajar en Colombia 2026

De acuerdo con las valoraciones, estas son las compañías mejor calificadas en el país:

- Manpower Professional Ltda.

- Emtelco S.A.S.

- Colsub S.A.

- Quala S.A.

- Grupo Falabella.

- Celsia S.A.

- Clínica Imbanaco.

- Construcciones El Cóndor S.A.

- Banco Davivienda S.A.

- Administradora Hotelera Dann Ltda.

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Las mejores empresas por sector

El ranking también identifica a las compañías más destacadas por industria. En recursos humanos lidera Manpower Professional, mientras que en BPO sobresale Emtelco. En sectores como salud, banca, construcción, energía, retail y consumo masivo aparecen nombres como Clínica Imbanaco, Banco Davivienda, Celsia, Grupo Falabella y Quala, entre otros.

En hotelería y turismo, la Administradora Hotelera Dann encabeza el listado, y en gastronomía se destaca Colsub. Estas clasificaciones permiten a los trabajadores comparar opciones según su área de interés y conocer mejor el panorama laboral en cada sector.

El estudio también reconoce el papel de los líderes empresariales. En esta edición, el premio a Mejor CEO fue otorgado a Javier Echeverri, por su gestión al frente de ManpowerGroup Colombia, destacada por los propios usuarios de la plataforma.

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