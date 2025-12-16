Luis Enrique y Sarina Wiegman arrasaron con todo y fueron galardonados como mejores entrenadores del año en los premios FIFA The Best

La ceremonia de los Premios The Best 2025, celebrada este martes 16 de diciembre en Doha, Catar, volvió a poner en primer plano a una de las figuras más determinantes del fútbol moderno: los entrenadores. En una temporada marcada por cambios de ciclo, apuestas tácticas, fichajes arriesgaos, y títulos históricos, la FIFA reconoció el impacto de quienes lideraron desde la pizarra.
El premio a mejor técnico del año, tanto en la rama masculina como en la femenina resume proyectos sostenidos, liderazgo en momentos de presión y la capacidad de ver talento donde otros no... Eso hicieron Wiegman y Luis Enrique, en un año en el que arrasaron con todo. Le contamos sobre los ganadores del premio a mejor técnico y cuáles fueron sus méritos.