Bogotá lidera el ranking de las mejores universidades según pruebas Saber Pro

Daniel Bogoya, experto y consultor en educación, realizó un estudio que destaca las universidades que tuvieron mejores resultados en las competencias de la prueba estatal Saber Pro en todo el país.
Las competencias son las habilidades que mide el Icfes a través del examen, como son, Inglés, Competencias Ciudadanas, Escritura, Razonamiento Cuantitativo y Lectura Crítica. En el examen, cada criterio se evalúa de 0 a 300. El estudio hace un ranking con las mejores 30 universidades según el promedio de cada una en cada competencia, independiente del número de estudiantes.
A grandes rasgos, el estudio presentado por Bogoya, da cuenta que Inglés fue la habilidad de mejores resultados, con un promedio de más de 164 en el panorama nacional, entre las instituciones acreditadas. En esta competencia, la mejor fue la Universidad de los Andes, seguida de la Universidad EIA, la Universidad del Rosario, La Sabana y EAFIT.
La competencia con peores resultados en general fue la de Escritura, que según el promedio nacional, tuvo una puntuación de 139 unidades, siendo el único criterio en el que no se superó la mitad del puntaje evaluado. De entre todas, la mejor fue la Universidad de La Sabana, seguida por la Universidad del Rosario, Icesi, Los Andes y el Externado. La última fue la Universidad de Medellín.