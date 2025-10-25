Melissa se convierte en huracán y azota el Caribe: Jamaica, Haití y República Dominicana bajo alerta máxima

El Caribe vuelve a estar en vilo. La tormenta tropical Melissa se transformó en huracán categoría 1 este sábado 25 de octubre, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. El fenómeno, que se mueve lentamente hacia el norte y noreste del mar Caribe, podría alcanzar categoría 4 en las próximas horas, una intensificación que encendió las alarmas en varios países de la región. El epicentro del sistema se ubica a unos 233 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, avanzando apenas a 1 kilómetro por hora, lo que agrava los riesgos de lluvias prolongadas y devastadoras. Los meteorólogos advierten que su movimiento lento podría causar inundaciones severas, deslizamientos y marejadas ciclónicas en las zonas costeras.

Jamaica, en “zona bajo amenaza” por la llegada de Melissa

El primer ministro jamaicano, Andrew Holness, declaró este sábado al país como “zona bajo amenaza”, al tiempo que pidió a la población extremar las medidas de precaución. “Melissa representa una amenaza significativa para la isla”, advirtió Holness, señalando que se esperan lluvias intensas, fuertes vientos y marejadas ciclónicas entre el domingo y el martes. El Servicio Meteorológico de Jamaica alertó que “ningún lugar escapará de la furia del huracán”, y los preparativos ya están en marcha: los hospitales públicos entraron en modo de emergencia, suspendiendo los procedimientos ambulatorios y reservando camas para atender heridos. El Aeropuerto Internacional Norman Manley cerrará operaciones este sábado por la noche, y se analiza la suspensión de vuelos en el Aeropuerto Internacional Sangster. “Va a quedarse ahí, derramando agua mientras apenas se mueve, y eso es un desafío enorme”, explicó Evan Thompson, director del servicio meteorológico.

Haití y República Dominicana ya registran víctimas e inundaciones