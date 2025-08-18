Conozca a Melissa Moncada, la antioqueña que impulsa al mejor equipo del mundo en el ciclismo

Detrás del éxito del UAE Team, convertido en masculino en el mejor equipo del mundo gracias al talento de hombres como Tadej Pogacar, y en femenino ya entre las escuadras sensación del momento con pedalistas de reconocimiento como Elisa Longo Borghini, una colombiana, sin mucho ruido pero con un liderazgo admirable, “pedalea” junto a quienes se baten en la carretera para que las cosas funcionen como se debe.
Su nombre es Melissa Moncada, tiene tan solo 31 años de edad y es pieza fundamental en ese engranaje de un elenco que hace méritos para ser recordado en la historia del ciclismo mundial.
Melissa, oriunda de Medellín, salió del país a los 15 años. Fue modelo y practica el ciclismo de manera aficionada desde los 18, al sentirlo como una necesidad de distracción y salud cuando se radicó en España, en medio de la vida solitaria que llevaba. Vive desde hace una década en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, donde ya goza de respeto gracias a su conocimiento, trabajo continuo y los significativos cambios que ha logrado.
Esta empresaria adquirió en 2020 Colnago, la legendaria marca italiana de bicicletas con la que corren los elencos del UAE, y desde ese momento ha liderado una transformación fascinante en la industria del ciclismo a nivel mundial.
En días recientes, Tadej Pogacar, cuatro veces campeón del Tour, expresó que no hablaba bien de su bicicleta para complacer al patrocinador, sino porque en realidad se sentía cómodo, tranquilo y feliz sobre una máquina en la que puede desplegar todo el talento que posee.
Palabras que llenaron de alegría a Melissa, quien comanda ese grupo de expertos que se esfuerzan por desarrollar, en la parte técnica, esos caballitos de carbono sobre los que ruedan sus representantes.