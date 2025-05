No ganó Melody en Eurovisión, pero “viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas”

Melody participó con la canción Esa diva , que ahora es casi un himno en España. La canción, según palabras de la misma artista, tiene mucha fuerza, tanto en la melodía como en la voz y “la intención era que fuese más allá del típico tema rítmico para bailar. No dejamos atrás los sonidos que dan raíz y peculiaridad a España, como las guitarras y las castañuelas, pero queríamos hacer una parte más íntima al principio para mostrar que todos tenemos un ‘yo’ más personal y vulnerable. Terminamos el tema a tope, rompiendo con mucha energía, pero sin perder lo que tanto gusta fuera de España cuando nos escuchan”, dijo.

Los ánimos están caldeados en España. Para la mayoría no es lógico que Melody, sí, a quien usted seguro ha escuchado en estas latitudes con la canción El baile del gorila , no tuviera una mejor posición en el famoso Festival Eurovisión. Melody quedó en el puesto 24 tras una jornada muy emocional que se vivió el fin de semana.

Melody aseguró que España se ha volcado con ella al “100%” como demuestran los vídeos de varios estadios españoles. “Me han mandado no sé cuántos vídeos de estadios llenos para ver la actuación. Estoy muy satisfecha con la actuación y me parece que hemos hecho un gran trabajo”, indicó.

Pese a ello, la cantante afirma que se queda con “el amor, cariño y respeto” que todos los países han mostrado detrás de cámaras. “Estoy muy feliz, los bailarines son unas máquinas. Estoy muy contenta. Pero sí quiero dejar claro una cosa, que esto es una cosa más y yo con lo que me quedo es con el amor, el cariño y el respeto que todos los países han mostrado detrás de cámara a nosotros y a nuestro trabajo porque estaban todo el mundo con la boca abierta”.

No quiso dar más detalles de lo que piensa, pero si aseveró a sus seguidores que se merecen “una explicación”. “Os merecéis una charlita y nos la vamos a pegar. Vamos a hablar con claridad de lo que yo he visto y de lo que opináis, tanto vosotros como yo”, sentenció.

La artista llegó a Málaga este lunes, “me he venido para acá porque hace mucho tiempo que estoy sin mi niño. Ya hace dos semanas y me toca. Lo primero para mí era estar con mi hijo. Estar unos días tranquilita, recuperar energía, ver a mi madre, también a mi padre, que no han podido acompañarme en el festival”, dijo en el aeropuerto entre aplausos, “bravos” y agradecimientos por su trabajo por parte de varios seguidores que la han arropado.