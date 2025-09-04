x

¿Ya sacó la visa? Los divertidos memes que dejó la clasificación de Colombia al Mundial 2026

La Tricolor ganó 3-0 frente al seleccionado de Bolivia en la noche de este jueves 4 de septiembre. Los cafeteros ya tienen un puesto en el Mundial 2026.

    Los memes que dejó la clasificación de Colombia al Mundial 2026. FOTO: Tomada de redes sociales
Sandra Segovia Marín
Digital - Alcance

hace 6 minutos
bookmark

El Metropolitano brilla por la clasificación de la Selección Colombia frente a Bolivia ante el Mundial 2026. Fueron tres goles de James Rodríguez (31’), Jhon Córdoba (74’) y Juan Fernando Quintero (83’) los que prendieron el estadio de Barranquilla en la noche de este jueves.

Pero, ¿ya le dieron la visa? El nuevo reto de los hinchas colombianos está en instalarse en Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá) para apoyar a la Tricolor. De lograrlo, tendrían la tarea de buscar hospedaje en ciudades como Atlanta, Boston, Ciudad de México, Dallas, Filadelfia, Guadalajara, Houston, entre otras.

Lea también: ¡Volvemos! Colombia venció 3-0 a Bolivia y clasificó a su séptimo Mundial con fiesta en Barranquilla. Vea los goles

La mayor alegría estuvo relacionada con el ingreso de Dayro Moreno en los últimos minutos del partido, puesto que a sus 39 años sigue portando la vitamina que se necesita para sacarla del estadio.

A propósito de la participación de Dayro, estos fueron los memes que dejó el partido entre Colombia y Bolivia

