El Ménage Strip Club de Lisboa: así es el burdel que figura en los gastos de Petro

La publicación del informe financiero de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), solicitado por el propio presidente Gustavo Petro, desató una fuerte polémica al revelar consumos del mandatario durante viajes oficiales al exterior. Entre compras en tiendas de lujo y gastos cotidianos, un registro en particular —una cuenta en un club de entretenimiento para adultos en Lisboa— conocido como Ménage Strip Club ha desatado una nueva polémica para el mandatario. En contexto: Los lujosos gastos de Petro que aparecen en el informe de la UIAF: desde Gucci y Prada, hasta una cuenta en un burdel

¿Cómo es el Ménage Strip Club de Lisboa?

El Ménage Strip Club está ubicado en Cais do Sodré, uno de los barrios más concurridos de Lisboa y un punto habitual para turistas por su oferta cultural y nocturna. Aunque en el pasado fue una de las zonas más conflictivas de la ciudad, en la última década se transformó en un distrito moderno y atractivo, conocido por su ambiente tranquilo y su vida nocturna, especialmente en la famosa Pink Street, donde los bares y clubes permanecen abiertos hasta el amanecer. Lea también: La red de amigos íntimos, negocios y favores de Verónica Alcocer en Suecia De día, el sector recibe a artesanos, creativos y visitantes que recorren el renovado paseo marítimo del estuario del Tajo o los puestos gastronómicos del Time Out Market.

En medio de ese ambiente se encuentra Ménage, considerado uno de los clubes de striptease más conocidos del área. Su fachada oscura, con letreros de neón que anuncian “Strip” y “Tease”, da paso a un interior donde predominan luces rojas y púrpuras, tarimas para presentaciones de pole dance y zonas privadas para espectáculos personalizados.

El lugar promociona a sus bailarinas como parte de una “experiencia inolvidable” y opera hasta las 6 de la mañana todos los días excepto domingo, según su propia información.

El paso de Petro por el Club de Strip Tease

El Ménage Strip Club, se ha vuelto tendencia en Colombia luego de que el informe financiero de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) registrara un consumo del presidente Gustavo Petro por 209.969 pesos colombianos —unos 56 dólares actuales— en ese establecimiento. Conozca: Consejo de Estado le ordenó nueva rectificación a Petro: con esta tiene 4 pendientes El gasto ocurrió en mayo de 2023, cuando el mandatario estuvo en Portugal los días 6 y 7, tras una visita de trabajo en España. Aunque se trata de una suma menor frente a otras transacciones, la naturaleza del lugar fue suficiente para desatar críticas y cuestionamientos.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, en una nueva polémica tras la publicación del informe financiero de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). FOTO: AFP.