El Ménage Strip Club de Lisboa: así es el burdel que figura en los gastos de Petro

La publicación del informe financiero de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), solicitado por el propio presidente Gustavo Petro, desató una fuerte polémica al revelar consumos del mandatario durante viajes oficiales al exterior.
Entre compras en tiendas de lujo y gastos cotidianos, un registro en particular —una cuenta en un club de entretenimiento para adultos en Lisboa— conocido como Ménage Strip Club ha desatado una nueva polémica para el mandatario.
