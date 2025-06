“Si lo tengo que pagar, lo pago”, señalado de atacar a Miguel Uribe vivía con un papá agresor y era matoneador en el colegio

“A su vez, presenta actitudes de manipulación y agresividad , motivo por el cual se remitió al área de orientación para poder brindarle un apoyo psicológico ”. Pero su padre no asistió a ninguna de las sesiones alegando que no “creía en la psicología”.

“Me salí de control, me desesperó, pues no aguanto su actitud. Él pretende que todo el mundo le haga las cosas no se le puede decir nada y trata a todos como si fueran unos esclavos, yo me salí de control y lo grité”, apuntó el padre y describió que su hijo ya no organizaba su cuarto, permanecía sucio, con mal olor y cuando se le llamaba la atención respondía “totalmente agresivo” y “desafiante”.

“No sé cómo proceder con mi hijo y la actitud que él tiene, pues definitivamente no acata normas (...) Por eso necesito ayuda”, concluía el padre.

Además de estos antecedentes violentos por los cuales recibió monitoreo del ICBF, el menor que atacó a Miguel Uribe Turbay también estuvo caracterizado, hace pocos meses, en programas sociales del Estado.

El primero fue Jóvenes en paz, del Gobierno Nacional. El mismo presidente Gustavo Petro reveló que el menor había sido acogido en el programa, pero “demostró una personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales. Duró dos meses, no asistió a ninguna clase, y se retiró voluntariamente”, indicó el mandatario en su cuenta de X.

Así mismo, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) de Bogotá confirmó que funcionarios de la entidad tuvieron contacto con el joven durante la última semana de mayo en el centro de la capital y, en ese espacio, se le ofreció participar en los programas que tiene la administración distrital. El menor no aceptó la ayuda, pese a encontrarse en riesgo de caer en condición de habitabilidad de calle.

