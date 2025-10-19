Tres encapuchados asesinaron a menor de 13 años en Nariño, Antioquia: robaron, atacaron vehículos e intimidaron a la comunidad

Tres hombres encapuchados, con vestuario militar y con brazaletes haciendo alusión a las disidencias de las Farc, hicieron vivir a tres comunidades del municipio de Nariño, Oriente antioqueño, una tarde-noche del sábado de terror que les hizo recordar las peores épocas de la violencia de finales de los 90 y comienzo de siglo. Entre los ataques, un menor de 13 años acabó asesinado luego de que los criminales dispararan a su vivienda. Las comunidades afectadas por estos hechos de violencia fueron La Libertad, El Recreo y La Balsora, ubicadas en las afueras de este municipio en dirección hacia La Dorada, Caldas. Todo comenzó en la tarde, cuando se vio patrullar a estos hombres encapuchados y su primera acción fue asaltar la estación de servicio de este corredor, hurtándole tres millones de pesos al dueño de este lugar.

En su recorrido continuaron intimidando a los residentes de estos sectores, mostrando sus armas de fuego y lanzando algunos improperios a estas personas, quienes optaron por ocultarse en sus casas para evitar ser víctimas de estos criminales, quienes mencionaron que pertenecían al frente 33 de las disidencias de las Farc, las mismas que han generado terror en el Catatumbo, Norte de Santander. No contentos con este primer ataque, interceptaron un vehículo escalera que estaba cubriendo el recorrido desde las veredas hacia la zona urbana de este municipio y le dispararon a sus llantas, dejándola abandonada en este corredor vial y afectando a quienes se estaban movilizando en ella, haciendo que tuvieran que completar sus recorridos hacia la zona urbana a pie o usando otros medios de transporte. Entérese: Capturan a alias Camilo, jefe del Clan de Oriente y terror de varios municipios de Antioquia y Caldas Pero el hecho más delicado de esta oleada violenta ocurrió sobre las 6:30 de la tarde del sábado, cuando estos criminales llegaron hasta una finca de la vereda La Balsora buscando a una persona, la cual pensaron que se estaba ocultando en esta propiedad.

Al escuchar que en el baño había una persona que se estaba duchando, sin mediar palabra, comenzaron a disparar con sus armas largas, provocándole allí mismo la muerte. Cuando fueron a verificar si se trataba de quien estaban buscando, se encontraron que el fallecido era un menor de 13 años, identificado como Jhon Jarol Obregón Yépez. El comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, explicó que “estas personas, con armamento largo y corto, ingresan a la vivienda y percibieron que una persona se estaba bañando y hostigaron la vivienda, provocándole la muerte a este menor”. Le puede interesar: Capturaron a alias Chatarra, terror del Oriente antioqueño y uno de los más buscados del departamento Aunque portaban brazaletes de las disidencias de las Farc, las autoridades establecieron que se trataba de un reducto del ya diezmado Clan Oriente, estructura que lideró Carlos Alberto Herrera Arcila, alias Camilo o Camila, y que había generado terror en esta localidad entre 2021 y mediados de 2023, cuando se capturó a este cabecilla en la vereda Macanal, de San Rafael, Antioquia. El coronel Rico aseguró que ya tienen identificado a uno de los tres encapuchados que participó en esta oleada violenta en la ruralidad de Nariño, la cual estaría relacionada, principalmente, con el control del tráfico de estupefacientes.