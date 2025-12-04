Menor de edad señalado de asesinar a Jean Claude Bossard había sido capturado en mayo y estaba en “libertad vigilada”

El menor de 16 años, uno de los dos hombres involucrados en el hurto y asesinato del joven barranquillero Jean Claude Bossard en la localidad de Usaquén, en Bogotá, ya había sido capturado meses atrás por cometer delitos en las calles de la capital.

Así lo confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán, quien reveló que el menor fue aprehendido en mayo pasado por el delito de hurto calificado, por el que aceptó cargos.

El adolescente enfrentó el proceso en libertad, pero en octubre, el juez que llevaba el caso determinó que a partir de ese momento lo haría bajo “libertad vigilada”, fue así como el pasado martes perpetró el robo que terminó con la muerte de Bossard en plena vía pública en la calle 108 con avenida 19 en el norte de Bogotá.