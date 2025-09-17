Miguel Ángel tiene una enfermedad huérfana y su familia pide ayuda para una grúa

Para Miguel Ángel García Londoño, haber vivido los 11 años de su vida con una enfermedad huérfana degenerativa que le quitó su movilidad no ha sido un límite para nada. Es un gran estudiante en su colegio y un hijo ejemplar. Sin embargo, para poder moverse dentro de su casa para actividades como bañarse o acostarse en su cama, sus familiares están pidiendo apoyo para comprar una grúa mecánica. Este equipo lo requieren porque al no tener fuerza en su cuerpo, sus padres lo tienen que cargar para todo, lo que ha llevado que sus progenitores ya presenten complicaciones de salud, como hernias discales y otras dolencias, teniendo en cuenta que con el paso de los años, el menor continúa creciendo, y con ello pesando más.

Laura Milena García, mamá de Miguel Ángel, contó que “estamos necesitando esta grúa porque mi esposo, de tanto cargarlo, ya tiene una hernia discal en dos vértebras y me da susto que de cuenta de estos esfuerzos ya quede también con una discapacidad, lo que haría mucho más compleja la situación”. Este joven nació con una atrofia muscular espinal tipo 1-C, una enfermedad que provoca una degeneración progresiva de las neuronas motoras de la médula espinal y que afecta todas las funciones, incluyendo el habla, la deglución y la respiración. Por su condición, nunca pudo gatear ni dar su primer paso, como lo haría cualquier bebé. Entérese: Un nuevo hogar para seguir sembrando amor: La Casita de Nicolás estrena sede “Nada, nunca gateó, no, nada. Ni se sienta solo, ni se voltea solo, nada. Cuando los médicos lo vieron, le daban dos años de vida, pero luchamos para que su vida fuera más larga y acá está”, dijo Laura Milena sobre la situación que vive con el segundo de sus tres hijos. Tanto el mayor como la menor no cuentan con ninguna discapacidad y sirven como apoyo para lo que se necesite con Miguel Ángel. Por eso, para la familia García Londoño la vida ha estado en torno a la vida de Miguel Ángel, a quien le brindan toda la atención y el cuidado, pero además le dan todo el acompañamiento para que pueda tener, en medio de las posibilidades, la vida más normal posible. Tanto así que actualmente cursa cuarto grado en una institución educativa del barrio Cristo Rey, donde reside, con notables resultados.

“Actualmente está estudiando y le va tan bien que es el representante de grupo del salón. Es un niño que, pese a su condición, cognitivamente es muy inteligente y va a estudiar todos los días en su silla de ruedas”, explicó la madre, asegurando que este desplazamiento es todo un desafío, puesto que deben subirlo por 40 escaleras hasta su casa, ubicada en un tercer piso. Pero la grúa no es que sea un capricho de la familia, sino que esta fue formulada directamente por la EPS, pero al ser un dispositivo de tan alto costo, requiere la evaluación de un staff médico, el cual no se ha reunido para aprobar su entrega mediante el sistema de salud y el tiempo corre para toda esta familia. Le puede interesar: “Salvar una librería no cuesta millones, cuesta una visita”: un pedido de ayuda desde La Anticuaria “En la EPS le han corrido mucho con todo a Miguel Ángel, con todos los tratamientos, pero en la actualidad nos han puesto trabas para podernos entregar esta grúa y la verdad es una urgencia para que no terminemos todos enfermos”, señaló esta mujer sobre este dispositivo, que el más barato en el mercado supera los 4 millones de pesos. A través de la Fundación Un Viejo Favor se viene gestionando los recursos para conseguir esta grúa y, de paso, apoyarlos económicamente con dos meses de arriendo y dos meses de servicios, con el fin de facilitar la vida de una familia que quiere salir adelante y darle todo lo que necesita a Miguel Ángel.