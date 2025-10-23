x

Menor sufrió fractura en la clavícula al caer de una roca durante salida pedagógica; denuncian negligencia del colegio, ¿qué responden?

La madre de una alumna de Soacha denunció que su hija fue llevada en bicitaxi y no en ambulancia tras un accidente en una salida pedagógica.

  La menor intentaba escalar una roca instantes antes de caer al vacío. FOTOS: REDES SOCIALES/X
    La menor intentaba escalar una roca instantes antes de caer al vacío. FOTOS: REDES SOCIALES/X
El Colombiano
El Colombiano
hace 58 minutos
bookmark

Durante una salida pedagógica organizada por el Colegio Militar Liceo Social Compartir, en Soacha, una estudiante sufrió una fuerte caída mientras realizaba una práctica de escalada en roca. Según su madre, Cielo Olaya, la niña se sostenía con una cuerda de seguridad cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío, lo que le causó una fractura múltiple en la clavícula y una incapacidad médica de 30 días.

Entérese: Cerca de 60 estudiantes se intoxicaron en colegio de San Juan de Urabá

Olaya relató en declaraciones a Citytv que, pese a la gravedad del golpe, la atención inicial no fue inmediata ni adecuada. “El colegio debía contar con un botiquín y personal preparado para atender este tipo de emergencias”, dijo. También aseguró que el encargado del grupo intentó levantar a la niña sin inmovilizarla y que el traslado al centro asistencial se hizo en un bicitaxi y no en ambulancia.

La madre pidió que se tomen medidas para evitar que otros estudiantes pasen por una situación similar. “Que no expongan a los niños sin la preparación ni los medios necesarios para responder a un accidente”, expresó.

El colegio y las autoridades locales iniciaron investigaciones

El padre Carlos Muñoz, coordinador de convivencia, confirmó que la institución abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido durante la actividad y verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Indicó que la menor recibió atención médica a través del seguro estudiantil y que el colegio cubrió los gastos adicionales no contemplados por la póliza.

El centro educativo reconoció que el accidente ocurrió durante una práctica de instrucción militar realizada fuera de sus instalaciones, con participación de estudiantes de noveno, décimo y undécimo grado.

Aunque la institución aseguró contar con un protocolo de seguridad establecido en su reglamento interno, Muñoz admitió no tener certeza sobre la presencia de personal de salud durante la jornada. Agregó que este aspecto podría incorporarse en futuras actividades como parte de las medidas preventivas.

Sobre la presencia de personal médico en la actividad, Muñoz señaló que no tiene constancia de que haya habido profesionales de salud en el sitio al momento del accidente.

La Secretaría de Educación de Soacha informó que adelanta un seguimiento detallado al caso ocurrido en el Colegio Militar Liceo Social Compartir, donde una estudiante resultó lesionada tras sufrir una caída durante una práctica académica.

Según el comunicado oficial, el área de Inspección y Vigilancia activó los mecanismos establecidos para este tipo de situaciones y estableció contacto con la institución educativa, a la cual le solicitó presentar de manera clara los protocolos de seguridad, gestión del riesgo y medidas de protección que se aplicaron durante la actividad. El objetivo, precisó la entidad, es esclarecer los hechos y garantizar que se adopten acciones preventivas que eviten nuevos incidentes.

La Secretaría recordó que, de acuerdo con la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y sus normas reglamentarias, los colegios deben garantizar entornos seguros y proteger la integridad física y emocional de los estudiantes, especialmente en actividades curriculares o extracurriculares que impliquen algún riesgo.

Le puede interesar: Investigan la muerte de un bebé de dos meses en una fundación infantil de Cali: otro niño habría sacado al menor de su cuna

Utilidad para la vida