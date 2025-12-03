Menor de 14 años perdió dos dedos al prender un volador en el barrio Olaya Herrera, de Medellín

Prender un volador dentro de su casa provocó que un menor de 14 años perdiera parte de dos de los dedos de su mano izquierda en el barrio Olaya Herrera, en el noroccidente de Medellín. Con este caso, en Antioquia se registran cinco menores de 18 años lesionados por este artefacto explosivo.
Los hechos ocurrieron en la noche de este martes en este barrio de la comuna 7 (Robledo), cuando, de acuerdo con el reporte conocido por EL COLOMBIANO, la hermana del menor afectado, también de menos de 18 años, llegó con este artefacto explosivo, el cual se había encontrado en la calle.