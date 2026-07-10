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Así fue el emotivo mensaje de Di María a Campaz tras amenazas de muerte: “Diste todo por tu país”

El extremo colombiano recibió mensajes intimidatorios y hostiles que involucraron a su familia, obligándolo a no regresar a Colombia.

  • Ángel Di María le envió mensaje a través de sus redes a su compañero colombiano de Rosario Central, Jáminton Campaz. Foto: Juan Antonio Sánchez y Getty Images
    Ángel Di María le envió mensaje a través de sus redes a su compañero colombiano de Rosario Central, Jáminton Campaz. Foto: Juan Antonio Sánchez y Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Luego de ser blanco de críticas y amenazas de muerte tras la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, el astro argentino y campeón del mundo, Ángel Di María, envió un emotivo mensaje de apoyo a su compañero en Rosario Central, Jáminton Campaz.

El extremo colombiano quedó en el centro de la polémica luego de errar una oportunidad inmejorable de gol frente al portero suizo Gregor Kobel en el minuto 115 del tiempo extra, jugada que pudo haber cambiado el destino del encuentro que Colombia finalmente perdió por penales.

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Tras el partido contra los europeos, la situación para Campaz escaló a niveles alarmantes, ya que, desafortunadamente, el atacante recibió amenazas severas dirigidas no solo contra él, sino también contra su entorno cercano, incluyendo menciones a su hija de cinco años.

Fue tal el hostigamiento y el clima de inseguridad que Campaz tomó la drástica determinación de no regresar a territorio colombiano junto con el resto de la delegación oficial, optando por resguardarse mientras la situación se calma.

El propio futbolista realizó un descargo público pidiendo respeto y señalando que “ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”. Ante la oleada de insultos, el jugador se vio obligado a restringir los comentarios en sus publicaciones de Instagram.

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El mensaje de resiliencia y apoyo de Di María a Campaz

Ángel Di María, quien durante su carrera también enfrentó duros cuestionamientos antes de alcanzar la gloria con la Albiceleste, utilizó sus redes sociales para ofrecer palabras de aliento al joven atacante colombiano.

En su mensaje, el “Fideo” le pidió mantener la frente en alto: “Amigo. Cabeza arriba, que diste todo por tu país. El fútbol siempre te da revancha. No bajes los brazos”, escribió y lo instó a no permitir que nadie le quitara la felicidad de haber disputado una cita mundialista, cerrando con un afectuoso “Te quiero bichinnnnn”.

Este fue el mensaje de Ángel Di María a Campaz en Instagram. Foto: Captura @bicho08_
Este fue el mensaje de Ángel Di María a Campaz en Instagram. Foto: Captura @bicho08_

Respecto a las amenazas, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación que se adelanten las investigaciones pertinentes para judicializar a los responsables de las amenazas virtuales recibidas por el jugador. Compañeros de Selección y figuras públicas también han condenado los actos de intolerancia en el deporte.

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Preguntas y Respuestas

¿Qué le dijo Ángel Di María a Jáminton Campaz después de las críticas?
Di María le expresó su respaldo y le pidió mantener la cabeza en alto. También le recordó que el fútbol ofrece nuevas oportunidades y lo animó a no dejar que las críticas empañen su experiencia de haber disputado un Mundial.
¿Por qué Jáminton Campaz no regresó a Colombia tras el Mundial 2026?
Campaz decidió no regresar con la delegación colombiana debido a las amenazas de muerte recibidas tras la eliminación. Según la noticia, también hubo mensajes intimidatorios contra personas de su entorno, incluida su hija de cinco años.
¿Qué medidas tomó Jáminton Campaz en redes sociales tras recibir amenazas?
Campaz restringió los comentarios en sus publicaciones de Instagram para reducir el hostigamiento. Además, publicó un mensaje en el que pidió respeto y afirmó que ninguna pasión deportiva justifica el odio o vivir con miedo.
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