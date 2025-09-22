El mensaje que había escrito Juan Carlos Uribe tras la muerte de su hermano Jorge Hernando, de la que ahora se le acusa

Una jueza de conocimiento de Cali ordenó la libertad de Juan Carlos Uribe Bejarano, luego de que este último no aceptara los cargos por homicidio agravado y desaparición forzada agravada de su hermano Jorge Hernando.
Aunque la Fiscalía presentó un extenso material probatorio, este no fue suficiente para mantener la medida de aseguramiento contra el presunto autor intelectual del crimen. El sospechoso continuará vinculado al proceso, ya que el ente investigador anunció que apelará a la decisión de la togada, por lo que el caso pasará a segunda instancia.