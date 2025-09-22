El mensaje que había escrito Juan Carlos Uribe tras la muerte de su hermano Jorge Hernando, de la que ahora se le acusa

Una jueza de conocimiento de Cali ordenó la libertad de Juan Carlos Uribe Bejarano, luego de que este último no aceptara los cargos por homicidio agravado y desaparición forzada agravada de su hermano Jorge Hernando. Aunque la Fiscalía presentó un extenso material probatorio, este no fue suficiente para mantener la medida de aseguramiento contra el presunto autor intelectual del crimen. El sospechoso continuará vinculado al proceso, ya que el ente investigador anunció que apelará a la decisión de la togada, por lo que el caso pasará a segunda instancia.

¿Quién es Juan Carlos Uribe Bejarano?

Juan Carlos Uribe Bejarano figura como un destacado comunicador y relacionista público del Valle del Cauca, además de contar con una amplia trayectoria en el ámbito cultural y social, así como en entidades de carácter público y privado. En su perfil de LinkedIn se presenta como tecnólogo en Administración Hotelera y egresado de la Universidad Católica de Manizales en la carrera de Administración Turística. En 1995 se desempeñó como asesor de protocolo y relaciones públicas en la Alcaldía de Cali. Lea más: Capturan en Cali a Juan Carlos Uribe Bejarano, señalado de ser el determinador del crimen de su hermano Jorge Hernando En su cuenta de Instagram tiene más de 20 mil seguidores y ahí mismo publicó un escrito y con una foto con Jorge Hernando tras su hallazgo el 17 de abril de 2025. “Con profundo dolor, queremos informarles que hemos recibido la confirmación de que el cuerpo sin vida encontrado el viernes pertenece a nuestro amado hermano, Jorge Hernando”, inicia el mensaje. Y añade: “Esta noticia nos ha dejado devastados y en estado de shock, y les pedimos que nos acompañen en nuestras oraciones y pensamientos en este difícil momento”.

En los comentarios se unieron a las muestras de apoyo por la muerte de su hermano Jorge Hernando Uribe: “Un fraternal abrazo, Juan. Que el amor que se tenían trascienda el sentimiento de pérdida, y sus recuerdos vivan irradiando amor y gratitud por todo el tiempo que lo tuvieron físicamente. Nuestros seres amados nunca se van, porque su huella imborrable permanece en nosotros desde el amor que nunca muere”, se lee. Juan Carlos no siguió publicando mensajes y fotos con su hermano. Entérese: El horror del caso de Jorge Hernando Uribe: hija relató detalles del atroz crimen del empresario tras captura de su tío Su arresto fue coordinado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes llegaron hasta las instalaciones de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, donde Juan Carlos ejercía como jefe de protocolo, para ponerlo a disposición de la Fiscalía.

Entre 2003 y junio de 2005 ejerció como director de Relaciones Públicas en la agencia Aviatur. En 2008 se vinculó a la Gobernación del Valle, donde ocupó para el cargo de jefe de Protocolo y Relaciones Públicas. Foto: redes sociales

Por su parte, Alejandra, la hija de Jorge Hernando, le pide a su tío que hable con la verdad de lo que realmente sucedió aquel domingo de almuerzo en un restaurante del norte de Cali. Ella no quiere que el crimen de su padre, al igual que el de su madre hace ocho años, queden impunes. “Él (Juan Carlos) dijo que era el mejor hermano del mundo. Entonces no entiendo cómo el mejor hermano del mundo y lo matas. Todo lo que dijo no tiene ningún sentido. No solo lo querían desaparecer. ¿Qué es lo que están ocultando?, ¿por qué ese odio hacia mí?, ¿por qué ese odio a mi mamá?, ¿por qué ese odio hacia la familia?, ¿por qué ese odio hacia mi papá?”, dijo Alejandra a Tu Barco News.