Kelly Osbourne compartió sus primeras palabras tras la muerte de su padre, Ozzy

El músico Ozzy Osbourne, diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 2019, falleció este martes acompañado de sus seres queridos, según indicó su familia. Su hija Kelly creció bajo el foco público con el éxito del reality show The Osbournes (2002-2005), donde el mundo fue testigo de su caótico vínculo familiar.

“ Me siento infeliz, estoy muy triste. Perdí al mejor amigo que tuve”, escribió la artista de 40 años en sus historias de Instagram, dos días después de que su familia confirmara la noticia a través de un comunicado.

Ozzy Osbourne tuvo cinco hijos entre sus dos matrimonios, aunque no todos compartieron la vida mediática de su famoso padre.

Con su primera esposa, Thelma Riley, tuvo a Jessica y Louis Osbourne. Jessica, nacida en 1972, ha mantenido una vida lejos del foco público. Aunque incursionó brevemente como actriz y asistente de producción, ha evitado los medios y no participó en el reality The Osbournes, marcando distancia con la exposición que sí tuvieron sus medios hermanos.

Su hermano Louis, nacido en 1975, eligió una carrera en la música electrónica como DJ y productor. Además, tuvo una breve aparición en el reality familiar.

Del segundo matrimonio de Ozzy con Sharon Osbourne nacieron Aimee, Kelly y Jack. Aimee, la mayor de los tres, nació en 1983 y tomó la decisión de no formar parte del programa de telerrealidad que catapultó a su familia a la fama televisiva. Prefirió mantener su vida privada, alejándose de las cámaras y persiguiendo una carrera musical bajo el nombre artístico ARO.

Kelly fue uno de los rostros más visibles del show familiar. Forjó su carrera como cantante, diseñadora, presentadora de televisión y figura de la cultura pop.

A lo largo de los años, ha sido abierta sobre sus luchas con las adicciones y la salud mental, convirtiéndose en una voz pública en temas de bienestar emocional. En 2023 fue madre por primera vez, junto al DJ Sid Wilson, miembro de la banda Slipknot.

Jack Osbourne, el menor de los hijos, nació en 1985 y también ganó notoriedad por su participación en The Osbournes. Tras pasar por un periodo difícil marcado por el abuso de sustancias, Jack se reinventó como productor y conductor de programas especializados en lo paranormal y la aventura. Ha protagonizado series como Portals to Hell y Jack Osbourne’s Night of Terror.

Hasta el momento, Kelly ha sido la primera en pronunciarse de los cinco hijos del cantante apodado Príncipe de las Tinieblas y uno de los pioneros del heavy metal —una rama del hard rock—.

