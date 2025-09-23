Con un mensaje y señales de violencia, así fueron encontrados los cuerpos de B-King y Regio Clown en México

Los cuerpos de los artistas colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ reconocido como Regio Clown, fueron encontrados luego de que fueran reportados como desaparecidos hace una semana.

Los músicos, de los cuales se tuvo información por última vez el pasado martes 16 de septiembre, fueron hallados muertos por autoridades mexicanas en un paraje cercano a la carretera Ciudad de México–Cuautla, en jurisdicción del municipio de Cocotitlán.

Los cuerpos de los artistas, según han revelado medios mexicanos, fueron hallados con signos de extrema violencia, además de que tenían bolsas negras en sus cabezas.

Otra de las señales encontradas en los cuerpos fue un cartel o lo que se conoce como un narcomensaje en donde lanzaban acusaciones en contra de Sánchez y Herrera Lemos. A los dos artistas se le había referenciado como “chapulines”, un término que es usado en México para hacer alusión a personas que cambian de lealtad entre grupos criminales.