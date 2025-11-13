Prográmese: este sábado hay mercado campesino en Envigado

Si tiene pensado mercar este fin de semana que es quincena, y vive en el sur del Valle de Aburrá, quizás quiera ir al primer mercado campesino que realizarán en el barrio El Dorado, de Envigado.

Allí, desde las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, habrá un espacio de mercado que busca conectar directamente a los productores rurales con los consumidores urbanos, para generar beneficios para toda la comunidad.

Cerca de 40 productores y emprendedores campesinos estarán ofertando directamente sus productos frescos y de excelente calidad: frutas, verduras, hortalizas, abarrotes, plantas, artesanías, aderezos naturales, comidas preparadas, entre otros.