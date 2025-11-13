x

Prográmese: este sábado hay mercado campesino en Envigado

Este sábado, 15 de noviembre, desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., el Mercado Campesino de Envigado llega por primera vez al Parque Urbano El Dorado.

  • Los mercados campesinos buscan conectar a los productores y a los consumidores locales de los municipios con precios justos y alimentos saludables. FOTO: ALCALDÍA DE ENVIGADO
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Si tiene pensado mercar este fin de semana que es quincena, y vive en el sur del Valle de Aburrá, quizás quiera ir al primer mercado campesino que realizarán en el barrio El Dorado, de Envigado.

Allí, desde las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, habrá un espacio de mercado que busca conectar directamente a los productores rurales con los consumidores urbanos, para generar beneficios para toda la comunidad.

Puede leer: Así habrían estafado a la Universidad de Envigado en casi $1 millón de dólares

Cerca de 40 productores y emprendedores campesinos estarán ofertando directamente sus productos frescos y de excelente calidad: frutas, verduras, hortalizas, abarrotes, plantas, artesanías, aderezos naturales, comidas preparadas, entre otros.

La administración municipal destaca que los mercados campesinos en Envigado son mucho más que espacios de compra y venta, “se han convertido en herramientas de transformación social que dignifican el trabajo campesino, fortalecen la economía local, promueven la sostenibilidad ambiental y mejoran la calidad de vida de toda la comunidad”.

“En Envigado continuamos fortaleciendo el campo y conectándonos con las raíces campesinas. Tendremos los mejores productos cultivados en estas tierras envigadeñas”, señaló Diego Patiño, director de Desarrollo Rural del municipio.

En Medellín y varios municipios del Área Metropolitana, los mercados campesinos se han convertido en un plan infaltable para cientos de familias los fines de semana, no solo por la variedad de productos que encuentran y los buenos precios sino porque se han convertido en una buena forma de sacarse el estrés de la semana y pasar un rato agradable, al aire libre, recorriendo los puestos abarrotados de productos de campesinos.

Siga leyendo: ¿Por qué a los paisas les gusta tanto el chicharrón? Historia y futuro del plato emblema de la región

