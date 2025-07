El mercado de pases del fútbol colombiano está agitado: equipo antioqueño y bogotano darían las grandes sorpresas

¿Será cierto? No se sabe. Lo que sí está claro es que, después de haber sido sancionado por Dimayor con cuatro jornadas y una multa superior a los 21 millones de pesos por sus declaraciones, García dio el paso al costado. Su futuro es una incógnita. Se habla de que podría retirarse. También que iría al fútbol de Estados Unidos o Arabia. Habrá que esperar.

El futbolista antioqueño no estuvo en el partido. Lo convocaron pero, en las horas previas, salió de la lista. Dijeron que fue por un problema de salud. Después, Quintero manifestó que se sintió incómodo con los dirigentes del club y que le habían dicho que no podían contar con sus servicios para el segundo semestre. El futbolista y el cuadro caleño buscan una manera para rescindir el contrato.

Era 19 de junio. América jugaba contra el DIM en Cali. En las horas previas al encuentro, varios “escándalos” sacudieron a la institución vallecaucana. Por un lado, el entrenador uruguayo Jorge “El Polilla” Da Silva anunció que no seguiría en su cargo. De otra parte se supo que la continuidad de Juan Fernando Quintero en el club estaba en veremos por un presunto incumplimiento en un acuerdo económico.

No es extraña su presencia en el país. Todos los años, por esta época, Juan Guillermo Cuadrado viene a Medellín para descansar , tener vacaciones. El extremo antioqueño, de 37 años, suele visitar los negocios que tiene (como el Guatapé Plaza), para ver los avances en la construcción. Además, por lo general, entrena con el DIM en sus sedes.

Se dice, de manera extraoficial, que el cuadro rojo busca comprar a Mosquera, que estaba a préstamo. De quien no hicieron uso de la opción para quedarse con sus servicios fue del defensa central Joaquín Varela . El uruguayo, que regresó este semestre de una lesión, regresó a Águilas Doradas. El jueves entrenó con el club.

Juan Guillermo ha manifestado varias veces su voluntad de retirarse en el Medellín. No se sabe si colgar los guayos pasa por su cabeza. No obstante, Cuadrado juega en una de las posiciones que el cuadro rojo ha manifestado que necesita reforzar: como carrilero por derecha, pues Jherson Mosquera y Ménder García, quien jugaban por esa banda, terminaron sus contratos con el equipo.

Sin embargo, esta semana estuvo en Guarne visitando la sede de Atlético Nacional y muchos aficionados pensaron que fue una señal que develaba el futuro del futbolista. La ilusión no es vacía. Hay alguna opción de que Cuadrado llegue al balompié criollo. El antioqueño terminó contrato con el Atalanta el pasado 30 de junio: es agente libre.

En el entorno del cuadro verde, por el momento, todo es un enigma. Hay muchos nombres que se asocian con el equipo. Algunos son ya conocidos, como el de Stefan Medina y Sebastián Pérez, quienes regresarían después de un paso largo por el extranjero. Sin embargo, no se ha confirmado nada. También se relacionan futbolistas como Dylan Borrero, Edwin Mosquera, entre otros, para reforzar.

Entre tanto, en Guarne esperan que llegue una oferta por Marino Hinestroza que supere los 8 millones de dólares para poder venderlo al balompié del extranjero. A una semana del inicio del Clausura, en el elenco de Gandolfi aún no hay nada claro.

Para los otros equipos del fútbol colombiano el mercado ha “estado tranquilo”. Hace un tiempo, Deportivo Cali confirmó la llegada de Alberto Gamero como técnico. Sin embargo, manifiestan que aún no ha firmado contrato. El técnico aún espera que los directivos vallecaucanos salden sus deudas con los futbolistas del plantel.

Entre tanto, al elenco “azucarero” llegaron Michael Aponzá, Juan José Montoya y Andrés Correa Valencia, mientras que salieron Juan Sebastián Quintero y Alfredo Arias. El timonel uruguayo se sumó a Mauro Silveira y Lucas Monzón como los refuerzos principales del Junior de Barranquilla, que contó con las bajas de Santiago Mele, César Farías y Luis “Cariaco” González.

Entre tanto, Independiente Santa Fe, vigente campeón del fútbol nacional, no ha confirmado refuerzos, ni salidas. Se estima que Harold Santiago Mosquera, quien marcó gol en la final, tendría propuestas del extranjero. No obstante, aún no se ha confirmado nada.

Once Caldas contó con la llegada de Luis Sánchez, Kevin Tamayo y Efraín Navarro. Al Deportes Tolima ahora lo dirige Lucas González, quien reemplazó a Ismael Rescalvo. Al Bucaramanga de Leonel Álvarez llegaron Israel Alba, Félix Charrupí y Faber Gil. El Deportivo Pasto firmó a Patcik Preciado. Al Pereira de Rafael Dudamel llegaron Edwin Velasco, Víctor Mejía y Gustavo Torres.

Unión Magdalena cuenta con las llegadas de Joel Contreras, Jhon Lerma, Héctor Urrego, Misael Martínez y Edgar Lastre. Águilas Doradas, entre tanto, cuenta con la llegada de Pablo de Muner como nuevo entrenador. Alianza Valledupar firmó con Ayron del Valle y Calos Lucumí.