El negocio de los perfumes crece en Colombia: movió más de $2,08 billones en 2025

Usar perfume se convirtió en una marca personal, por ende dejó de ser únicamente un producto de cuidado personal y ya es una forma de identidad y diferenciación. Esa transformación está abriendo espacio en Colombia para las fragancias premium y de nicho, en un mercado que movió US$651 millones en 2025 ($2,078 billones), según Expert Market Research, A su vez, crecería a una tasa anual compuesta de 5% entre 2026 y 2035, hasta llegar a US$1.060,41 millones al final de ese periodo, lo que equivale a unos $3,385 billones. La proyección implica que, de mantenerse esa trayectoria, el mercado prácticamente sumaría otros US$409 millones ($1,307 billones) en valor en diez años. El crecimiento está acompañado por un cambio en las preferencias de los consumidores. El análisis de Expert Market Research señala una mayor demanda por fragancias premium y de lujo, impulsada por el aumento de los ingresos disponibles y por una mayor atención al cuidado personal y a la moda. En ese escenario, las grandes casas internacionales también están ampliando su presencia en el país. Dior, Chanel y Dolce & Gabbana aparecen entre las marcas globales que están aprovechando la disposición de los consumidores a pagar por fragancias de alta gama. Pero el mercado no se está moviendo únicamente hacia los productos de grandes marcas. También está creciendo el interés por propuestas más pequeñas, artesanales y personalizables. Le puede interesar: Nike lidera el mercado global de tenis: aquí las marcas más vendidas

El perfume como sello personal

Una de las transformaciones más visibles está en la llamada perfumería de nicho o de autor, un segmento que apuesta por composiciones menos convencionales, una distribución más limitada y una mayor concentración de fragancias. La diferencia frente a la perfumería comercial está, entre otros aspectos, en el uso de ingredientes, las concentraciones y los procesos de elaboración. Para un consumidor que busca diferenciarse, la compra deja de estar asociada únicamente con “oler bien” y empieza a relacionarse con identidad y expresión personal. “El concepto de un perfume para una persona ha cambiado mucho, estamos viendo tendencias claras. Un perfume puede tener dos identidades, dependiendo de cómo conecta con la persona”, explicó Lucía Cuéllar, ingeniera química y perfumista. Este cambio tiene especial relevancia entre consumidores jóvenes. Las redes sociales, particularmente TikTok, han contribuido a que las personas conozcan y comparen familias olfativas, concentraciones, ingredientes y marcas que antes tenían una exposición mucho más limitada. El insumo de Grand View Research citado en el análisis sobre perfumería de nicho proyecta un crecimiento de 4,3% para este segmento en América Latina en 2026. La industria también identifica una mayor disposición a explorar fragancias diferentes a los aromas masivos o que se convierten en tendencia. De acuerdo con Jelena Ostojic, directora de marca de Nishane, Colombia se ha convertido en un mercado relevante para el crecimiento de la perfumería de autor, con interés por fragancias de mayor concentración y propuestas diferenciadas. Así, el consumidor no solamente busca una marca reconocida, sino también una fragancia que pueda asociar con su propia personalidad. Lea más: El negocio de las bicicletas en Colombia ya supera los US$200 millones al año

Un mercado mundial de US$53.000 millones