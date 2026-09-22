El negocio de los perfumes crece en Colombia: movió más de $2,08 billones en 2025

Usar perfume se convirtió en una marca personal, por ende dejó de ser únicamente un producto de cuidado personal y ya es una forma de identidad y diferenciación. Esa transformación está abriendo espacio en Colombia para las fragancias premium y de nicho, en un mercado que movió US$651 millones en 2025 ($2,078 billones), según Expert Market Research,
A su vez, crecería a una tasa anual compuesta de 5% entre 2026 y 2035, hasta llegar a US$1.060,41 millones al final de ese periodo, lo que equivale a unos $3,385 billones.
La proyección implica que, de mantenerse esa trayectoria, el mercado prácticamente sumaría otros US$409 millones ($1,307 billones) en valor en diez años.
El crecimiento está acompañado por un cambio en las preferencias de los consumidores. El análisis de Expert Market Research señala una mayor demanda por fragancias premium y de lujo, impulsada por el aumento de los ingresos disponibles y por una mayor atención al cuidado personal y a la moda.
En ese escenario, las grandes casas internacionales también están ampliando su presencia en el país. Dior, Chanel y Dolce & Gabbana aparecen entre las marcas globales que están aprovechando la disposición de los consumidores a pagar por fragancias de alta gama.
Pero el mercado no se está moviendo únicamente hacia los productos de grandes marcas. También está creciendo el interés por propuestas más pequeñas, artesanales y personalizables.
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