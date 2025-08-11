Merlina temporada 2: Tim Burton revela cambios, fichajes y lo que más disfruta de dirigir a Jenna Ortega

Tras 40 años haciendo historia en el mundo del cine, Tim Burton sorprendió al mundo cuando se dio la noticia que sería director y productor de Merlina, la serie que se centra en la vida de la hija mayor del clásico La Familia Addams, que desde su nacimiento en los años 60, sigue cautivando a las nuevas generaciones con la mezcla de comedia negra y una buena dosis de terror. En contexto: ¿Se acuerda de la familia Addams? Vuelve como serie y con Merlina como protagonista Desde hace algunos días, Netflix estrenó los primeros cuatro capítulos de la segunda temporada protagonizada por Jenna Ortega, con el mundo oscuro y gótico que ha caracterizado buena parte de la extensa producción de este realizador que desde los 80 empezó a destacarse desde los estudios de Disney y ahora haciendo lo propio en Netflix y en HBO Max, con su segunda parte del clásico de los 80 Beetlejuice.

Tim Burton, quien no ha ocultado su relación con la actriz Mónica Bellucci, siempre apareciendo junto a ella en sus premieres y festivales de cine, habla de la segunda temporada de Merlina, que es tendencia actualmente en la plataforma de Netflix.

¿Cómo fue su experiencia en esta segunda temporada de Merlina?

“Lo disfruté mucho, porque me encanta el elenco. Es un grupo muy sólido. Tener la oportunidad de trabajar con miembros nuevos del elenco esta temporada fue una hermosa mezcla de lo antiguo y de lo nuevo”.

¿Qué creé que es lo que sigue atrayendo a la gente al personaje de Merlina Addams?

“A mí no me sorprende tanto si es un éxito o no. Lo que me atrajo de Merlina fue el personaje en sí. Merlina tuvo especial importancia para mí. Con Merlina comparto su visión del mundo, su perspectiva sobre la sociedad, los padres y la escuela. Cuando leí el guion la primera vez, me sentí identificado. Eso me hizo querer hacer este proyecto, me siento atraído a los personajes que de verdad resuenan conmigo. Ella es como es y, por eso, es tan peculiar. Es muy ella misma y una persona única”.

¿Qué tanto cambia Merlina de temporada a temporada?

“Es la primera vez que me toca trabajar en una historia con una continuidad de un año a otro. Merlina es un personaje gracioso porque se mantiene firme y no cambia su manera de ser. Su nivel de crecimiento quizás no se perciba a simple vista. Es determinada y no demuestra mucho. Es importante hacer que se mantenga fiel a sí misma mientras se topa con gente y situaciones nuevas. Sigue asistiendo a la escuela, aunque es algo que no le gusta, y me identifico con ella por eso. Es un personaje fuerte, así que intentamos encontrar nuevos matices, pero dentro de un margen limitado. La serie siempre se ha enfocado en los personajes centrales y en quién es Merlina. Aunque profundizamos en otros aspectos esta temporada, todos esos elementos se mantienen”.

Entre los nuevos personajes aparece el nuevo director de la academia ‘Nunca Más’, con la aparición de Dort (Steve Buscemi)...

“Ya había trabajado con Steve Buscemi hace mucho tiempo y siempre quise volver a hacerlo. Fue un verdadero placer colaborar con él en este proyecto, porque aportó algo distinto. Cada director tiene motivaciones distintas. Cada uno de ellos defiende a Nunca Más según su propia postura. Fue muy divertido ver a Steve en un formato diferente al de una película”. Le puede interesar: “Yo también me sentí marginado”, Tim Burton habló sobre Merlina, su nueva serie de Netflix

El hermano menor de Merlina, Pericles (Isaac Ordonez), ahora es estudiante de Nunca Más.

“Tener a tu familia en la escuela es lo peor que te podría pasar, ¿no crees? Yo nunca quería que mis padres visitaran mi escuela y Merlina es una versión aún más extrema. Pero ahí están. Pericles es un excluido entre los excluidos, lo compadezco. Es la primera vez que llega a Nunca Más, así que podemos ver su linda experiencia escolar. Cada estudiante tiene su propio poder especial, pero él no domina del todo el suyo. Recién está explorando sus nuevas habilidades de adolescente. Isaac Ordonez ha hecho un trabajo magnífico para capturar el estilo de vida de Pericles. Hay algo en él que hace que Merlina quiera enterrarlo vivo, pero también algo que te conmueve. Me gustó mucho su interpretación esta temporada”.

Jenna Ortega retoma el papel de Merlina Addams, aportando ingenio y carisma a uno de los personajes más icónicos de la cultura pop. FOTO cortesía Netflix

¿Esta temporada se acerca más a la historia de la Familia Addams?

“Uno de los aspectos más interesantes de Merlina es la mitología de la familia Addams. Hemos tomado eso como base para poder identificar problemas familiares concretos que ocurren en la vida real. Las historias anteriores pueden parecer más caricaturescas. Nosotros, en cambio, presentamos emociones, sentimientos y temas familiares reales. Tenemos el clásico conflicto de madre e hija entre Morticia y Merlina, pero esta temporada, complementamos eso con la dinámica entre Morticia y su madre. Como todos sabemos, Navidad es un momento en donde se reúne toda la familia, pero aquí, es cuando empieza la pesadilla. Fue divertido poder abordar todo eso y tener a Joanna Lumley como la madre de Morticia lo hizo aún más especial. Fue interesante explorar la dinámica entre madres e hijas de dos generaciones. A los hijos siempre se les olvida que sus padres son seres humanos y lo que casi nunca notan es que las personas cambian y evolucionan.

Esta idea de que toda la familia Addams regrese a la escuela en este momento de sus vidas es interesante y también genera fricción. Quizá esta serie está muy cargada de elementos visuales, pero en el fondo posee dinámicas familiares muy reales”.

¿Qué es lo que más disfruta del personaje de Merlina y de trabajar con Jenna Ortega?

“Me enamoré de la historia desde la primera vez que leí las líneas de Merlina. Llamó toda mi atención. Pero eso fue solo una parte. La otra fue la interrogante: ‘¿Quién va a interpretar a este personaje?’. No era cosa fácil. Tenía que ser alguien que lo llevara en el corazón y en el alma, y eso es lo que sentimos con Jenna. No hubo ninguna duda. Le da vida al personaje tal cual es y le brinda muchísimo carácter. Es parte fundamental y una compañera en este proceso. Es ingeniosa, relajada, es divertido trabajar con ella y conoce a su personaje”.

Morticia gana protagonismo en esta temporada...

“Catherine Zeta-Jones es una tremenda actriz y le da cierto sentido de humor y realidad a Morticia. Catherine tiene familia, entonces sabe de qué se trata esto, lo siente de verdad. Es importante tener en este papel a alguien que entienda la dinámica familiar y capte el humor del asunto”.

La segunda temporada de Merlina expande el universo de la Familia Addams con nuevos personajes, tramas y escenarios. FOTO cortesía Netflix

Luis Guzmán como Homero Addams, también cobra protagonismo en esta temporada...

“Lo que me encanta de Luis es que resalta la rareza de Homero. No queda claro si es un malvado hombre de negocios o un asesino serial. ¿Quizá es ambas cosas? No lo sé. Eso es lo que aporta Luis. Me encanta la yuxtaposición de Morticia y Homero. Son una pareja hermosa y rara”. Entrérese de más: Gracias a “Merlina”, Netflix crece en suscriptores y sus ganancias aumentaron

Los seguidores de la serie han destacado la mejora o transformación del diseño propio de la serie en esta temporada...