Video | De la firma al empaque: crearon juguete inspirado en la carta de retiro de Messi y se convierte en fenómeno en redes

Como dicen por ahí, “la plata está hecha” y, mientras el mundo sigue despidiendo a Lionel Messi de su selección, la firma estampada en un papel de tres páginas no solo marcó el final de una era para el fútbol internacional; también se convirtió en un objeto de consumo que a muchos fans les gustaría tener. Le puede interesar: Video | Así fue el último golazo de Lionel Messi con Argentina tras anunciar su retiro de la selección a los 39 años Horas después de que Lionel Messi comunicara este lunes 31 de agosto su retiro oficial de la Selección Argentina, el impacto de su adiós abandonó las redes sociales para transformarse en una pieza coleccionable que se ha vuelto viral en internet.

El responsable de materializar esto es Ieie Milonga Herrera, un artista e ilustrador argentino dedicado a crear juguetes personalizados y, por medio de un video viral publicado en sus redes sociales, se conoció la obra en honor a Messi, que ya tiene más de 2 millones de vistas. Lejos de plasmar la figura del capitán corriendo tras el balón o levantando un trofeo, el creador enfocó su homenaje en el hito que paralizó a la afición: la carta escrita con la que el referente albiceleste confirmó que no volverá a vestir la camiseta de su país.

Lionel Messi tras perder la final ante España en el Mundial de 2026 y el juguete a escala de la carta. FOTO: Getty y redes sociales y página web de @ieie_milonga

El homenaje a Messi, empaquetado y listo para la venta: Detalles de colección

La obra, bautizada por el propio fabricante bajo el título “De puño y letra, la despedida del 10”, rinde tributo a los 21 años de trayectoria del delantero con el combinado nacional y a los logros obtenidos en ese periodo, incluido el título del Mundial de 2022. El diseño del producto prescinde del tradicional muñeco de acción y coloca en el centro del empaque una reproducción a escala de las tres páginas que componen el mensaje de despedida del futbolista, acompañada por una réplica de un lapicero. La presentación visual de la pieza incluye los siguientes elementos destacados:

-Imágenes conmemorativas: Fotografías de Lionel Messi vistiendo la camiseta de Argentina a lo largo de su carrera decoran el empaque. -Elemento central: La miniatura de la carta de tres páginas y el lapicero que simbolizan el momento del anuncio. -Inscripciones clave: La frase “Un sueño cumplido, un camino eterno” en la parte inferior de la caja, junto con referencias explícitas a sus más de dos décadas en la selección.

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