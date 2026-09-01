Sin Messi, ¿quiénes son los candidatos a ser capitanes, quedarse con la 10 y reemplazarle en el esquema de Argentina?

Pocas cosas son más grandiosas para los futbolistas que vestir la camiseta de su selección nacional. Mucho más importante será si llegan a ser históricos como lo es Lionel Andrés Messi para el seleccionado argentino. Con “La Pulga”, Argentina rompió su sequía de títulos y capitaneó a la albiceleste a su tercer título mundial en Catar 2022.
El inevitable día del anuncio llegó para los argentinos el pasado lunes 31 de agosto y aunque duela decirlo, la vida sigue. Así como pasó Alfredo di Stefano, Ricardo Bochini, Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme, Juan Sebastián Verón, Ariel Ortega y más volantes talentosos del equipo gaucho que fueron reemplazados, la tarea ahora será buscar quien ocupe el lugar de Messi.
Lo dificultuoso es que a Lionel no solo se le debe encontrar el adecuado para portar su mítica número 10, sino que se debe encontrar otro jugador con el liderazgo y el respeto que ejercía Messi sobre los convocados de Argentina, además, ocupar su lugar dentro del terreno es sencillo, lo complicado es jugar como él.