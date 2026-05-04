Met Gala 2026: protestas, boicot y críticas opacan el glamour del evento

La Met Gala 2026 volvió a captar la atención mundial por los vestidos de alta costura, las celebridades y el lujo que cada año rodea al evento más exclusivo de la moda.
Sin embargo, fuera del Metropolitan Museum of Art de Nueva York se desarrolló una escena muy distinta: protestas, llamados al boicot y fuertes críticas contra la influencia de los multimillonarios en los espacios culturales.
Aunque dentro del museo desfilaron actores, cantantes, diseñadores y figuras de la industria del entretenimiento bajo el tema “Fashion Is Art”, en las calles de Manhattan decenas de manifestantes realizaron intervenciones para denunciar desigualdad económica y cuestionar el papel de las élites en eventos culturales de este nivel.