Met Gala 2026: protestas, boicot y críticas opacan el glamour del evento

La Met Gala 2026 volvió a captar la atención mundial por los vestidos de alta costura, las celebridades y el lujo que cada año rodea al evento más exclusivo de la moda. Sin embargo, fuera del Metropolitan Museum of Art de Nueva York se desarrolló una escena muy distinta: protestas, llamados al boicot y fuertes críticas contra la influencia de los multimillonarios en los espacios culturales. Aunque dentro del museo desfilaron actores, cantantes, diseñadores y figuras de la industria del entretenimiento bajo el tema “Fashion Is Art”, en las calles de Manhattan decenas de manifestantes realizaron intervenciones para denunciar desigualdad económica y cuestionar el papel de las élites en eventos culturales de este nivel.

Gran parte de la controversia giró alrededor de la participación del empresario Jeff Bezos y su pareja Lauren Sánchez, quienes estuvieron vinculados al evento y cuya presencia generó rechazo entre activistas y algunos sectores del público. En contexto: Bad Bunny envejecido, Heidi Klum como estatua y Maluma, la cara colombiana: así fue la Met Gala 2026 Los críticos señalaron que la gala se ha convertido cada vez más en una vitrina de poder económico y exclusividad, alejada de las problemáticas sociales y laborales que afectan a millones de personas. Además, grupos de protesta apuntaron directamente contra Amazon, compañía fundada por Bezos, por denuncias relacionadas con condiciones laborales y prácticas empresariales cuestionadas en distintos países.

Las manifestaciones incluyeron acciones simbólicas y performances callejeros. Uno de los actos que más llamó la atención fue la instalación de cientos de botellas que simulaban contener orina dentro de una intervención artística vinculada a denuncias históricas sobre condiciones de trabajo en centros logísticos de Amazon. Además, colectivos organizaron un evento alternativo denominado “Ball Without Billionaires” (“Baile sin multimillonarios”), una especie de contraparte de la Met Gala protagonizada por trabajadores y activistas que buscaban enviar un mensaje sobre desigualdad y acceso a la cultura.

La tensión también se reflejó en la lista de invitados. Algunas figuras del entretenimiento decidieron no asistir a la gala en medio de las críticas y llamados al boicot. Lea aquí: Rihanna revela su tercer embarazo en la Met Gala Entre los nombres que más sonaron estuvieron los de Meryl Streep y Zendaya, cuyas ausencias fueron interpretadas por algunos usuarios en redes sociales como una forma de distanciarse de la polémica. La discusión alrededor de la Met Gala 2026 reactivó además un debate recurrente sobre la relación entre moda, lujo y responsabilidad social.