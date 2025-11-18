Met Gala 2026: el significado del nuevo tema “Costume Art”

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (The Met) anunció que su prestigiosa gala benéfica de 2026 girará en torno a “Costume Art” (El Arte del Vestuario), el nombre de la nueva exposición del Costume Institute, el departamento de moda del museo, que abrirá al público el 10 de mayo de ese mismo año.
El tema, que será el eje estético de la alfombra roja más importante del mundo de la moda, propone celebrar la moda como una forma de arte y resaltar la relación inseparable entre la ropa y el cuerpo.
La exposición “Costume Art” será presentada como el primer gran proyecto del renovado espacio del Costume Institute, un conjunto de galerías de casi 12.000 pies cuadrados ubicado junto al Great Hall. El tema que siguen las celebridades en la alfombra roja siempre está ligado a la exposición anual del instituto.