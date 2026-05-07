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Marca colombiana denuncia “plagio” en la Met Gala

Amarpo es una marca de moda que diseña bordados y pinturas sobre las prendas. Denuncia en redes sociales que les pidieron muestras para el bordado de unas servilletas, nunca se concretó el negocio y las servilletas sí se vieron en las mesas de la gala.

  • Las servilletas usadas en la gala 2025 con los diseños de Amarpo (a la derecha). FOTOS @amarpodesign
    Las servilletas usadas en la gala 2025 con los diseños de Amarpo (a la derecha). FOTOS @amarpodesign
El Colombiano
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hace 7 minutos
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“No todo lo que brilla en una noche como la Met Gala es original”, así comienza Ana María Restrepo su historia en un video en Instagram que ya completa más de 82.000 visualizaciones y en el que explica cómo alguien pidió cotización por su trabajo en bordado para la Met Gala.

“Hace aproximadamente un año, alguien se acercó a Amarpo con una idea: Servilletas bordadas para la Met Gala. ¡Increíble!”, explica Ana en su video y añade que hizo el diseño, varias muestras y perfeccionaron cada detalle.

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“Tiempo, manos, intención en cada puntada. Pidieron cambios, y luego más cambios, más muestras, más tiempo. Más de todo aquello que no se puede apresurar. Tiempo, energía, recursos”.

Cabe anotar que la denuncia que realiza Amarpo es de la Met Gala del año anterior ya que los diseños de las servilletas fueron usados en la Met de 2025. Y todo se evidenció tras la publicación en redes sociales de cómo fueron las mesas y la decoración del año pasado.

Tras varios meses en estas la conversación cesó. “Y al final, nunca nos pagaron”.

La sorpresa de Amarpo fue mayúscula cuando vieron las servilletas en las mesas de la cena que registró la revista Vogue: “Nuestros diseños eran exactamente iguales. Digitalizados, debían producirse en otro lugar. Las mismas puntadas, las mismas formas, la misma historia”.

Hay que aclarar que fue una publicación de este año, antes de la gala, que mostraba cómo fueron las mesas hechas en 2025 y que explicaba cómo serían en 2026.

Una gran decepción para la marca y para Ana María quien reflexionó al final del video: “Fue entonces cuando comprendí algo más profundo: el lujo no es lo que se ve. Son las manos detrás, el tiempo, la intención, la historia que no se puede copiar. En Amarpo, siempre elegiremos lo auténtico”.

La publicación tiene cerca de 300 mensajes de apoyo a Ana María que incluso han etiquetado a la Met Gala, a la revista Vogue y al diseñador de la fiesta Raúl Ávila, también colombiano y cuyo nombre se ve en uno de los chats.

Por ahora, ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto.

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