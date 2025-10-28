Nuevo round entre Esperanza Gómez e Instagram: Meta pide tumbar fallo a favor de la actriz

La compañía estadounidense Meta Platforms Inc., empresa matriz de plataformas como Instagram y Facebook, ha solicitado formalmente ante la Corte Constitucional de Colombia la anulación de la Sentencia T-256 de 2025 que se resolvió a favor de la actriz Esperanza Gómez.
En el fallo original, conocido el pasado 12 de septiembre, la Corte Constitucional había determinado que Meta vulneró derechos fundamentales de Esperanza Gómez, incluyendo la libertad de expresión, el debido proceso y el derecho al trabajo al eliminar la cuenta de la actriz de cine para adultos en donde ya contabilizaba más de 5 millones de seguidores.
