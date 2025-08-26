x

El regreso de Snake: ¿obra maestra o remake innecesario? Reseña del juego Metal Gear Solid Delta

El remake de Snake Eater llega el 28 de agosto con gráficos renovados y controles modernos, pero la crítica debate si mantiene o diluye la esencia del clásico de 2004.

    Konami relanza la misión de Naked Snake con un remake en Unreal Engine 5. FOTO cortesía Konami
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

Tendencias

hace 14 minutos
bookmark

El próximo 28 de agosto, Konami pondrá en el mercado Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, remake del legendario videojuego lanzado en 2004 para PlayStation 2. La nueva versión llega con un envoltorio técnico renovado gracias a Unreal Engine 5, mantiene intacta la historia de orígenes de Big Boss y ofrece modos de control modernos.

Sin embargo, lo que debía ser una celebración de uno de los juegos más influyentes del género sigiloso ha generado un debate crítico: ¿es un homenaje impecable o un ejercicio demasiado reverente que renuncia a innovar?

El núcleo argumental permanece intacto: en plena Guerra Fría, el agente Naked Snake debe infiltrarse en territorio soviético para frenar la amenaza del arma nuclear Shagohod y enfrentarse a la legendaria The Boss, su antigua mentora.

Tal como señaló Michael McWhertor en Polygon, “la relación de Snake con The Boss es compleja y convincente, y la mejor parte de la historia”. El peso narrativo sigue apoyado en largas cinemáticas y conversaciones por radio, que pueden resultar densas para quienes se acercan por primera vez a la saga.

Diseño audiovisual

El salto técnico es innegable. Los entornos selváticos lucen más densos y detallados, con fauna que reacciona dinámicamente y climas que transmiten humedad y hostilidad. Hayes Madsen destacó en su reseña que “puedes prácticamente sentir la humedad que se desprende de la jungla”.

Sin embargo, no todos los críticos celebran este realismo: el mismo Madsen consideró que los modelos de personajes se sienten extraños y que la eliminación del filtro sepia del original borra parte de la estética de película de espionaje setentera.

El regreso de Snake: ¿obra maestra o remake innecesario? Reseña del juego Metal Gear Solid Delta

Otros medios discrepan. Para Tom Regan en The Guardian, los nuevos controles y el acabado visual convierten a Delta en un “renacimiento cinematográfico del caos de la Guerra Fría”, mientras que Ollie Barder en Forbes fue aún más lejos: “esta versión supera al original en casi todos los aspectos”.

La opinión general oscila entre quienes celebran la fidelidad estética y quienes lamentan la pérdida de cierto encanto excéntrico de la obra de Hideo Kojima.

Jugabilidad y sistemas

El regreso de Snake: ¿obra maestra o remake innecesario? Reseña del juego Metal Gear Solid Delta

Konami ofrece dos maneras de jugar: el Legacy Mode, que conserva la cámara cenital, y el New Style, con perspectiva al hombro (que divide opiniones).

Regan lo calificó como “una revelación”, al volver a Snake más ágil y accesible. Madsen, en cambio, argumenta que no se rediseñaron las mecánicas para esa nueva cámara, lo que provoca combates desequilibrados: el duelo contra The Fury se vuelve más frustrante, mientras que la batalla final contra The Boss resulta más fácil.

La esencia de Snake Eater sigue intacta: sistemas de camuflaje, heridas que deben curarse manualmente y un amplio abanico de armas y recursos para avanzar de manera letal o no letal. McWhertor lo resume como “la experimentación es el corazón latente de la franquicia”, al recordar que es posible desde lanzar colmenas a los enemigos hasta alimentarse con serpientes o tarántulas para recuperar energía.

Recepción crítica

El regreso de Snake: ¿obra maestra o remake innecesario? Reseña del juego Metal Gear Solid Delta

La crítica internacional ha oscilado entre el entusiasmo y la cautela. Madsen lo calificó con un 7/10, cuestionando la pertinencia de rehacer un clásico sin añadir novedades sustanciales. Regan lo describió como un “deleite melodramático” que conserva la extravagancia de la saga. McWhertor valoró la solidez del remake, pero lamentó su excesiva timidez creativa. Y Barder afirmó que “es una prueba empírica de que el talento que hizo grande a Metal Gear sigue en Konami”.

En conjunto, el consenso refleja un título sobresaliente, aunque no unánimemente celebrado. En Metacritic, el juego registra un 86/100 sobre la base de 76 reseñas profesionales, lo que confirma su posición como uno de los lanzamientos destacados del año, aunque lejos de la unanimidad que obtuvo el original hace dos décadas.

