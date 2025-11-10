Hito en el Metro de la 80: concluyeron obras subterráneas en el sector de Rinconcito Ecuatoriano

El Metro de la 80 concluyó un conjunto de trabajos subterráneos en el sector de Rinconcito Ecuatoriano, un hito importante en los avances de la construcción de esa nueva línea de transporte.
Según informó el Metro, en total fueron más de 16 meses de labores en ese sector del barrio Córdoba, occidente de Medellín.
Las obras comprendieron el traslado de 246 metros de redes subterráneas de alcantarillado y la construcción de cuatro manholes (bocas de inspección), una serie de estructuras que en el futuro permitirán adelantar labores de mantenimiento de las vías del Metro de la 80.