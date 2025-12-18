El metro de Medellín tendrá horarios diferentes en Navidad y Año Nuevo; estos son

Pensando en las necesidades de movilidad de los habitantes del Valle de Aburrá, el metro de Medellín modificará sus horarios comerciales durante algunos días de diciembre. Lo anterior con el fin de que las personas puedan transportarse fácilmente, ahorrando tiempo y dinero, y contribuyendo con el medio ambiente.

Este viernes 19 y sábado 20 de diciembre, como ha ocurrido en las últimas dos semanas, prestará servicio comercial hasta las 12:00 de la noche en las líneas: A, B, T, H, J, K, M y P, garantizando las transferencias.

Las líneas de buses 1, 2, O y el sistema alimentador de Cuencas 3 y 6 no contarán con extensión horaria.